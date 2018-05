Stoffel Vandoorne zet veertiende tijd neer in laatste vrije oefenritten GP van Spanje, Hartley maakt fikse crash Redactie

12 mei 2018

13u26

Bron: Belga 0 Formule 1 Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault) heeft de veertiende tijd gereden in de derde en laatste vrije oefenritten voor de Grote Prijs van Spanje, de vijfde manche in het WK Formule 1. om 15u start het echte werk met de kwalificaties.

Op het circuit de Barcelona-Catalunya klokte de Kortrijkzaan een rondje in 1:19.236. Zijn Spaanse ploegmaat Fernando Alonso was goed voor 1:18.847 en de negende tijd. Gisteren eindigde Vandoorne twee keer als negende in de eerste vrije oefenritten.

De Britse wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) tekende voor de snelste chrono. Met 1:17.281 bleef hij nipt zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas (tweede op 0.013) en de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari), derde op 0.269, voor. Brendon Hartley (Toro Rosso) maakte kennis met de bandenmuur.

Vanaf 15 uur worden in Barcelona de kwalificaties afgewerkt. Morgenmiddag om 15u10 start de GP. Alles wat u moet weten over de tocht in Spanje leest u HIER.

@BrendonHartley crash...

Wonderful to see him okay 👌🏻 #f1 #SpanishGP #brendonhartley #ToroRossoHonda #formula1 pic.twitter.com/bOCUZsTDdm The F1 Girl 🏎🏁(@ f1_girl) link