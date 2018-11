Stoffel Vandoorne wordt simulatorrijder bij Mercedes: “Goed dat ik betrokken kan blijven in de F1, en zeker bij de wereldkampioenen” LPB

22 november 2018

17u56

Bron: Autosport.com 0 Formule 1 Stoffel Vandoorne racet vanaf volgende maand in de Formule E, maar houdt een voet tussen de deur in de Formule 1. De West-Vlaming wordt volgend seizoen de officiële simulatorrijder van Mercedes, een job die hij deelt met de Franse reserverijder Esteban Ocon.

Vandoorne bevestigde het nieuws in Abu Dhabi, waar komend weekend de laatste GP van het seizoen doorgaat. De West-Vlaming kreeg het aanbod van simulatorrijder via Mercedes-directeur Toto Wolff, al jaren een grote fan van hem.

“Het is een interessante rol voor me”, aldus Vandoorne in Abu Dhabi. “Ik ben ervan overtuigd dat ik enkele nieuwe ideeën zal kunnen aanbrengen. Bovendien is het ook leuk om de verschillen te zien met McLaren. Uiteindelijk blijft dat het enige team waarmee ik in de Formule 1 heb gewerkt. Het is goed om nog betrokken te blijven in de Formule 1, en zeker bij de wereldkampioenen. Mercedes zal exact weten waar ik toe in staat ben. Je weet maar nooit wat er in de toekomst nog gebeurt. Het is goed om overal op voorbereid te zijn. Voor mij was het belangrijk om gelinkt te zijn aan een constructeur. Toen ik de kans had om naar Mercedes te gaan, heb ik niet getwijfeld. Wanneer ze bij Mercedes iets doen, dan doen ze dat fatsoenlijk. Ik ben er honderd procent zeker van dat ze ook veel energie in het Formule E-programma zullen stoppen. Ik heb na dit weekend enkele dagen rust en dan ga ik naar de Formule E. Ik wil dit F1-seizoen zo goed mogelijk afsluiten en daarna aan de volgende uitdaging beginnen.”