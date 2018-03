Stoffel Vandoorne wil stap vooruit zetten: "Er zijn geen excuses meer" Jo Bossuyt in Australië

23 maart 2018

08u16

Bron: Eigen berichtgeving 0 Formule 1 Zondag begint seizoen 2018. Zijn tweede. Hij is er klaar voor. Gretig ook. Om een stap vooruit te zetten. Om rotjaar 2017 te vergeten. Met het nuchtere besef dat dit Formule 1 blijft: "Pas na de eerste vrije training wordt duidelijk of ik dit jaar een rol van betekenis kan spelen." Stoffel Vandoorne (25) over leren uit miserie. Over wat 2018 kan brengen. En over excuses die er niet meer zijn. "We moeten dit jaar een stevige stap vooruit zetten."

Iedere medaille heeft haar keerzijde. Maar achter iedere donderwolk schuilt ook een streepje blauw. "Nu merk ik dat ik vorig seizoen toch wel veel heb geleerd, in al die miserie", zegt Stoffel Vandoorne. "2017 was in ieder geval een seizoen zoals ik er nog nooit eentje had meegemaakt. Alles was nieuw. Het team, de auto, het niveau. Maar ook, en vooral: niets dan problemen. Dat kende ik niet. In de vroegere categorieën was me dat nooit overkomen. Maar uit problemen leer je veel. Hoe je ze moet aanpakken. Hoe je jezelf mentaal moet instellen om te blijven zoeken naar een oplossing."

