Stoffel Vandoorne verlaat McLaren na dit seizoen: "Niet de successen kunnen boeken waarop we gehoopt hadden" TLB

03 september 2018

12u13 0 Formule 1 Stoffel Vandoorne zal volgend seizoen niet meer plaatsnemen in de oranje McLaren-wagen. Dat bevestigde het Formule 1-team team zonet op Twitter. De Kortrijkzaan zwaait na dit seizoen af bij de renstal. Waar de toekomst van de 26-jarige Belg ligt, is voorlopig niet duidelijk.

"Ik ben McLaren erg dankbaar voor het vertrouwen dat ze me gegeven hebben en voor de investeringen die ze de voorbije vijf jaar in mij gedaan hebben", aldus Vandoorne, die uiteindelijk twee seizoenen voor het team zal gereden hebben in de Formule 1, in een eerste reactie op de website van McLaren.

"We hebben niet de successen geboekt waarop we gehoopt hadden, maar ik heb echt genoten van de voorbije twee seizoenen. Ik ben van plan om het beste van mezelf te geven in de laatste zeven races van het seizoen en zal mijn plannen voor volgend seizoen bekendmaken als de tijd rijp is."

"We wensen hem alle succes"

Ook Zak Brown, de grote baas van de ploeg, gaf zijn visie op de beslissing. "We beseffen dat we Stoffel niet het materiaal hebben gegeven waarmee hij zijn talent kan laten zien", zei Brown van McLaren. "Maar we zijn hem heel dankbaar. Waar zijn toekomst ook zal liggen, we wensen hem veel succes."

Eerder werd al bekend dat Fernando Alonso bezig is met zijn laatste maanden bij McLaren. De Spanjaard wordt volgend jaar vervangen door zijn landgenoot Carlos Sainz. McLaren hoopt snel een opvolger voor Vandoorne te presenteren.

McLaren today confirms that Stoffel Vandoorne will leave the team after the end of the 2018 season. https://t.co/yIQonPAnwj McLaren(@ McLarenF1) link