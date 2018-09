Stoffel Vandoorne verlaat McLaren na dit seizoen: "Niet de successen kunnen boeken waarop we gehoopt hadden" TLB

03 september 2018

12u13 30 Formule 1 Stoffel Vandoorne zal volgend seizoen niet meer plaatsnemen in de oranje McLaren-wagen. Dat bevestigde het Formule 1-team zonet op Twitter. De Kortrijkzaan zwaait na dit seizoen af bij de renstal, d e Brit Lando Norris wordt zijn vervanger. Waar de toekomst van de 26-jarige Belg ligt, is voorlopig niet duidelijk.

"Ik ben McLaren erg dankbaar voor het vertrouwen dat ze me gegeven hebben en voor de investeringen die ze de voorbije vijf jaar in mij gedaan hebben", aldus Vandoorne, die uiteindelijk twee seizoenen voor het team zal gereden hebben in de Formule 1, in een eerste reactie op de website van McLaren.

"We hebben niet de successen geboekt waarop we gehoopt hadden, maar ik heb echt genoten van de voorbije twee seizoenen. Ik ben van plan om het beste van mezelf te geven in de laatste zeven races van het seizoen en zal mijn plannen voor volgend seizoen onthullen als de tijd rijp is."

Veel plezier kon Vandoorne, vooral door technische mankementen aan zijn bolide, nog wel niet beleven aan zijn tweede F1-seizoen. Met acht punten komt onze landgenoot in de WK-stand voorlopig niet verder dan de zestiende plaats. Afgelopen weekend eindigde hij nog op een grijze dertiende plaats in de GP van Italië.

Het avontuur van Vandoorne bij McLaren begon in 2016 nochtans uitstekend, want bij zijn debuut in Bahrein - waar hij Alonso moest vervangen - sprokkelde hij met een tiende plaats meteen een punt. Een seizoen later kreeg hij zijn zitje als opvolger van Jenson Button. In 2017 bleef McLaren echter ver onder de verwachtingen en daarvoor werd in thuisbasis Woking vooral naar motorleverancier Honda gewezen. De komst van Renault in het tussenseizoen werd als een verlossing gepresenteerd, maar ook dit seizoen ging het van kwaad naar erger met McLaren, waarvan beide wagens steevast in de tweede helft van het deelnemersveld te vinden zijn.

Norris neemt plaats Vandoorne in

Het team slaagt er maar niet in een oplossing te vinden en bovendien zou het er ook rommelen in alle gelederen. Volgend seizoen wordt er op een nieuwe start gehoopt met twee nieuwe piloten. Eerder werd al bekendgemaakt dat Carlos Sainz de opvolger is van Alonso, vanaf vandaag weten we dat de Brit Lando Norris de plaats van Vandoorne zal innemen.

Het vertrek van onze landgenoot en zijn vervanging door de amper achttienjarige Norris zat er al een tijdje aan te komen. Het Britse toptalent werd in de vrije oefenritten van de Grote Prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamps al uitgespeeld tegen Vandoorne en mocht plots onze landgenoot vervangen in de eerste oefensessie voor de GP van Italië, vrijdag op het circuit van Monza.

Norris is reeds test- en reservepiloot bij McLaren en komt uit het opleidingsteam in de Formula 2. Hij ondertekende een contract voor meerdere seizoenen. "We zijn ervan overtuigd dat Lando een toptalent met veel potentieel is", liet CEO Zak Brown weten. "Dat is meteen ook de reden waarom we hem bij McLaren gehouden hebben. Hij is snel, leert snel en is volwassen voor zijn leeftijd."

Dear Friends, I will be leaving McLaren at the end of this season. The past 2 seasons we didn’t achieve the succes we’d hoped, but I want to thank everyone for the opportunities they gave me. I met great people and made many friends during my time at McLaren and will give it everything for the final 7 races! We move forward and looking forward to a new chapter in my career! 👊🏼 Een foto die is geplaatst door null (@svandoorne) op 03 sep 2018 om 12:30 CEST