Stoffel Vandoorne test nieuwe MCL33 vandaag eerste keer in Barcelona Redactie

27 februari 2018

11u43

Bron: Belga 3 Formule 1 Stoffel Vandoorne is vanmorgen in zijn nieuwe MCL33 begonnen aan het nieuwe seizoen. Tijdens de tweede testdag in Barcelona, op het circuit van Montmelo, komt Vandoorne voor het eerst in actie met zijn wagen voor 2018.

Vandoorne staat voor zijn tweede seizoen in de F1, na een enigszins teleurstellend 2017. In zijn eerste seizoen als titularis bij McLaren kende hij veel motorproblemen en moest hij tevreden zijn met een zestiende plaats in de eindafrekening. Zijn beste resultaat was een zevende stek in de Grote Prijzen van Singapore en Maleisië.

Maandag testte Vandoorne's ploegmakker, de Spanjaard Fernando Alonso, de nieuwe Renault-motor al. Hij kende een klein ongelukje toen een wielmoer rechts achteraan los kwam en hij op drie wielen de grindbak in schoof.

De sessie van dinsdag loopt van 9u 's morgens tot 18u 's avonds. Nadien worden de testritten donderdag verdergezet.