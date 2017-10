Stoffel Vandoorne start in Austin als allerlaatste na straf ODBS

18u54 0 AFP

Nieuwe tegenslag voor Stoffel Vandoorne in de Verenigde Staten. Nadat hij al een gridstraf had gekregen van vijf plaatsen, moet onze landgenoot er nog eens 25 achteruit nadat ze vannacht een nieuwe motor in de McLaren hebben gestoken. Geen veertiende maar wel een laatste plaats dus voor Stoffel in Austin. Ook Max Verstappen (15 plaatsen), Nico Hulkenberg (20), Brendon Hartley (25), Kevin Magnussen (3) en Lance Stroll (3) kregen al straffen opgelegd. Opvallende aanwezige in de paddock in Austin: Usain Bolt.