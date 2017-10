Stoffel Vandoorne snelste McLaren in nat Suzuka: "Het weer zal morgen zeer belangrijk zijn" Jo Bossuyt

10u13

Bron: Belga 1 EPA Formule 1 Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) heeft de tiende chrono neergezet in de eerste vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Japan, de zestiende manche in het WK Formule 1. Door hevige regenval lag het circuit van Suzuka er drijfnat bij voor de tweede sessie, waarin Vandoorne slechts één ronde reed.

"Momenteel weet ik niet waaraan ik me mag verwachten, zeker aangezien de racetijd vandaag erg beperkt was", zei Vandoorne na afloop. "De eerste sessie verliep vrij normaal, zonder problemen. In de tweede sessie kon ik slechts één ronde rijden. Het weer zal morgen zeer belangrijk zijn. Het lijkt erop dat de GP zondag in droge omstandigheden gereden zal worden. De kwalificaties zijn dan ook erg belangrijk. De wagen voelde goed aan. Het circuit in Suzuka is erg snel met veel bochten. Met de downforce en de bredere banden die we dit jaar hebben, zijn die zeker in de eerste sector indrukwekkend. Het is spannend hier te rijden. Wat er ook gebeurt, we zullen er dit weekend het beste van maken."

De tweede vrije training voor de GP van Japan is dus hopeloos verzopen. De zondvloed die zich meester maakte van Suzuka, zorgde ervoor dat er zo goed als niet gereden werd. Stoffel Vandoorne zette zelfs helemaal geen tijd neer. Van de tenoren deed alleen Lewis Hamilton dat, hij was meteen de snelste van vijf coureurs die een volledige snelle ronde reden. "Ik wilde absoluut voelen hoe de auto zich gedroeg op een natte piste, want in Maleisië was het niet veel soeps", zei de leider in het WK. 's Ochtends kon in de eerste vrije training wel stevig worden gereden. Bij McLaren was de snelste tijd opnieuw voor Vandoorne, die zijn MCL32 op de tiende plek parkeerde. Alonso deed twee posities minder goed, maar met een miniem tijdsverschil. "Alles verliep normaal in de eerste training", zei de West-Vlaming. "Geen enkel probleem. Voor de rest van het weekend zal veel afhangen van het weer. Voor zondag wordt droog weer voorspeld, maar morgen zijn er nog de kwalificaties. Het is dus afwachten in welke omstandigheden die worden gereden."

Getty Images

Vandoorne legde in de eerste sessie 24 rondjes af. Zijn toptijd bedroeg 1:31.202. Daarmee was hij sneller dan zijn Spaanse teamgenoot Fernando Alonso (1:31.235), die de twaalfde tijd klokte. De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) toonde zich de snelste in de eerste sessie. Hij klokte 1:29.166 en hield daarmee de Britse WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes), die een rondje in 1:29.377 realiseerde, achter zich. De derde chrono (1:29.541) was voor de Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull).

Uitslag eerste vrije oefensessie

1. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:29.166 (23 rondes)

2. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:29.377 (29)

3. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer) 1:29.541 (27)

4. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:29.638 (22)

5. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:30.151 (30)

6. Max Verstappen (Ned/Red Bull-TAG Heuer) 1:30.762 (26)

7. Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes) 1:30.899 (22)

8. Nico Hulkenberg (Dui/Renault) 1:30.974 (24)

9. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:31.032 (22)

10. Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren-Honda) 1:31.202 (24)

11. Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:31.216 (15)

12. Fernando Alonso (Spa/McLaren-Honda) 1:31.235 (19)

13. Sergio Perez (Mex/Force India-Mercedes) 1:31.530 (23)

14. Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes) 1:31.602 (2)

15. Jolyon Palmer (GBr/Renault) 1:31.757 (22)

16. Felipe Massa (Bra/Williams-Mercedes) 1:31.912 (20)

17. Carlos Sainz (Spa/Toro Rosso) 1:32.252 (14)

18. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso) 1:32.501 (18)

19. Pascal Wehrlein (Dui/Sauber-Ferrari) 1:32.897 (29)

20. Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1:33.397 (28)

Uitslag tweede vrije oefensessie

1. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:48.719 (4 rondes)

2. Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes) 1:49.518 (3)

3. Sergio Perez (Mex/Force India-Mercedes) 1:51.345 (3)

4. Felipe Massa (Bra/Williams-Mercedes) 1:52.146 (3)

5. Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes) 1:52.343 (4)

(Slechts vijf piloten zetten een chrono neer wegens hevige regenval)



Valtteri Bottas begint zondag sowieso met een kleine achterstand aan de GP van Japan. De Finse rijder van Mercedes heeft een gridstraf gekregen voor een vroegtijdige wissel van de versnellingsbak in zijn bolide. Daardoor moet hij in de definitieve startopstelling, die zaterdag tijdens de kwalificaties vorm krijgt, vijf plaatsen terug. Volgens de huidige reglementen moeten rijders dezelfde versnellingsbak in zes races op rij gebruiken. Alleen als de betreffende piloot bij de voorgaande wedstrijd is uitgevallen, mag er zonder gridstraf een nieuwe unit worden geplaatst. Bottas eindigde vorige zondag in de GP van Maleisië, gewonnen door de Nederlander Max Verstappen, als vijfde.

AP