Stoffel Vandoorne over ontslag van teambaas McLaren: "Het is niet dat de problemen nu van de ene op de andere dag zullen opgelost zijn, hé" Jo Bossuyt

06 juli 2018

19u33 0 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Groot-Brittannië zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Donderdag 5 juli, 9.10u ->München

Meestal heb ik het in mijn dagboek wel eens over wat ik in het vliegtuig zie, op weg naar de grand prix. Of liever: wie ik zie. Bekende gezichten uit de formule 1. Supporters van Stoffel of Max -die laatste zijn makkelijker herkenbaar aan hun oranje t-shirt en petje van Red Bull. Maar vandaag zie ik niemand. Normaal. Ik zit namelijk op de vlucht van… München naar Birmingham. En ben eerder deze ochtend van Zaventem naar München gevlogen. Goed voor een wekker om 4.15u al. Twee weken geleden werd mijn oorspronkelijk geplande vlucht met SN Brussels immers geschrapt. ‘Operational problems’, wist het reisbureau me als verklaring te geven. Zodat ze niet anders konden dan me via Beieren naar Engeland te doen vliegen. Een latere vlucht op de dag, zoals ze eerder voorstelden, kon immers niet: dan miste ik alle persconferenties in Silverstone, en zouden mijn lezers niet te weten komen wat Stoffel hier allemaal vertelt en vooral moet doen - men leze voort. Ach ja, ik overleef het wel, deze werkdag van minstens zestien uur.

Vorige week praatte ik er nog over met een vriend die piloot is. Hij wist wat dat moet voorstellen, “operational problems”: te weinig vliegtuigen wegens de drukte van het zomerseizoen. “Bovendien,” zegt hij, “Birmingham is een vlucht die vaak met die nieuwe Russische toestellen wordt gedaan.” Hij zegt iets over ‘soekofjes’, voor zover ik hem begrijp en nadien heb ik echt geen zin meer om ernaar te googelen. “Die dingen gaan …heu …wat sneller stuk dan andere vliegtuigen…”

Belooft voor de terugvlucht maandag. Ach ja, positief blijven. Ze zullen nog wel ergens een goeie, ouwe Airbus hebben voor uw dienaar, denk ik.

*10.30u ->1976

Net geland. Ik ga de auto ophalen voor dit weekend. Het is al broeierig heet. “Het is geleden van …1976 dat we nog zo een zomer hadden in Engeland,” zegt de man. “We kunnen zelfs al een barbecue plannen met de zekerheid dat we geen regen zullen hebben…”

*13u ->Geconsulteerd

Persconferentie bij McLaren. CEO Zak Brown komt uitleg geven over het ontslag van teammanager Eric Boullier. De Amerikaan voert zijn showtje op, dat net geen tien minuten te laat begint - typisch voor alles bij McLaren, ze krijgen het vaak niet meer geregeld. Hij zegt van alles, vriend Zak. En tegelijk heel weinig. Trapt open deuren in, verkoopt vooral banaliteiten. Zoals dat er hard wordt gewerkt in het team, zoals dat iedereen vooruit wil. Zal wel. En dan, op een bepaald moment: “Ik heb de coureurs uiteraard geconsulteerd, zowel Stoffel als Fernando.” Onthoud deze…

*16.15u ->Ingelicht

Tijd voor de persmomenten van de coureurs. Het is opvallend druk bij McLaren. Fernando Alonso zit erbij zoals ik hem ken: proberen altijd zo vaag mogelijk te antwoorden. En dan, vraag van een collega: “Heeft Zak Brown je geconsulteerd vooraleer Boullier werd ontslagen?” De Spanjaard: “Neen, hij heeft me gewoon ingelicht net voor ze het nieuws zouden bekendmaken.” Oeps. Niet goed afgesproken met baas Zak. Onthoud ook deze…

*16.40u ->Verliezen

Stoffel heeft zijn internationale persmoment achter de rug. Tijd voor de Belgische journalisten. Natuurlijk keren we even terug op de thema’s die onze buitenlandse collega’s daarstraks hebben aangesneden. Zo was er een Britse journalist die wilde weten hoe Stoffel zich voelde, met al die speculatie over volgend seizoen. Of hij denkt dat zijn plaatsje bij McLaren wordt bedreigd. Stoffel blijft er zeer rustig bij. “Het is de tijd van het jaar, hé. Het hoort bij formule 1. En wat de buitenwereld zegt of denkt, daar trek ik me eigenlijk niet veel van aan. Veel belangrijker is wat ze binnen het team van me vinden. Hoe ze mijn werk hier beoordelen.” Het ontslag van teambaas Boullier, dan. “Ik denk niet dat het veel verandert voor mij,” zegt Stoffel. “Het is niet dat de problemen nu van de ene op de andere dag zullen opgelost zijn, hé….” Inderdaad, Vlaamse nuchterheid.

Ondertussen werkt Vandoorne al intensief samen met de nieuwe sportieve baas: Gil de Ferran, vader van Anna, de vriendin van Stoffel. Humor heeft de nieuwe baas alvast. Zegt Stoffel: “Hij heeft deze ochtend nog mijn agenda voor dit weekend aangepast. Vrijdagavond op 19u (Engeland zit een uur voor op België) heeft hij toegevoegd: “See Belgium lose.” Zie België verliezen.”

Gil de Ferran is Braziliaan, jawel.

*17u ->Top

Ik neem mijn smartphone en zet de opname stop. Charlotte, persdame van McLaren, zegt tegen Stoffel dat zijn babbels met de journalisten erop zitten voor vandaag. “Dit was de laatste;” zegt ze. Stoffel lacht: “Echt? Top.” En hij knipoogt naar mij.

Tijd voor andere dingen, en Alonso is daar al mee bezig: om een paar VIP-gasten te vermaken trekt hij een paar rondjes Silverstone op een geavanceerde game-stoel. Ik hoor hoe de Spanjaard uitleg geeft bij iedere bocht. En dan mogen de coureurs naar buiten voor de volgende klus. Immers: ook klassiek op een donderdag, eerst eens naar de fans en honderd keer lachen naar de selfie, en daarna allerlei ludieke dingen doen voor de televisiestations. Deze keer hebben ze bij Sky TV wat voetbal bedacht voor Stoffel: samen met Alonso moet hij een bal trappen naar een reusachtig dartbord. En zoveel mogelijk punten knallen. Ik loop maar effe verder, Stoffel zal het toch niet halen, denk ik lachend. Het doet me denken aan november 2016, toen Stoffel derde rijder was bij McLaren. In Abu Dhabi organiseerde een sponsor van McLaren een barbecue met de mogelijkheid voor de journalisten om een voetbaltoernooitje te spelen, op een terreintje aangelegd op het strand. Leuk. En Stoffel, ja: hij mocht opdraven, nu eens tien minuten bij die ploeg meespelen en dan bij de andere. Ik keek toe langs de lijn en riep spontaan, in mijn beste West-Vlaams: “Hey, Vandwoarne, ge keunt beter ant stuur droajen dan votbollen,” of zo. Stoffel keek en lachte, “ja, wat doen ze me aan zeg…” Neen, geen groot voetbaltalent verloren gegaan aan onze formule 1-coureur.

Maar ik loop dus verder. Leuk tafereeltje bij Williams, waar ze oefenen op de pitstops -ook vaste prik op donderdag: het is teambaas Claire Williams zelf die achter het stuur van de auto zit, als de mecaniciens tot op zijn positie voor de bandenwissel duwen. Claire is de dochter van Frank Williams, wiens gezondheid het niet meer mogelijk maakt om het familieteam te leiden. Vandaar dat hij de fakkel een heel eind geleden al doorgaf aan zijn dochter.

*19u ->Tapas

Ik ben klaar om naar Stony Stratford te vertrekken. Al jaren het dorp waar ik bij Jim en Ann logeer. Maar collega Gaetan Vigneron van RTBF komt langs en zegt: “Zouden we niet eens gaan kijken bij Renault?” Oké, doen. Daar organiseren ze iets met een bekende Spaanse kok die gespecialiseerd is in tapas. En zie, hij zal Carlos Sainz tapas leren maken. De camera’s staan al klaar, als ik aankom. We kijken even toe maar het duurt me allemaal wat lang. Op naar Stony Stratford. Het is wel geweest voor vandaag, een dag die al begon om kwart na vier.

*Vrijdag 6 juni, 9.10u ->Vedette

Ik stel nog maar eens vast dat formule 1 tot de verbeelding blijft spreken. Ik kom aan op het circuit, en bij de ingang van de paddock heeft een glimmende Mercedes S-Klasse net Ross Brawn afgezet. De vroegere Ferrari-ingenieur uit de succesrijke periode van Schumi werkt nu voor Liberty Media, de nieuwe eigenaars van formule 1. Die trokken hem aan om een beetje de rol van Bernie Ecclestone over te nemen. Zeg maar: de man die alles regelt. Of toch heel wat. En zie: zelf Ross is nu al een vedette voor het grote publiek. De enkelingen die tot bij de ingang van de paddock geraakt zijn, willen absoluut op de selfie met hem.

*11u ->Niki

Niki Lauda was een klier als coureur. “Ik was een grote klootzak,” omschreef hij het ooit zelf. Maar in zijn latere rollen als teambaas (Jaguar), tv-consultant (Duitse RTL) en nu directeur van Mercedes, is hij mijn held. Waarom? Easy. Je moet weten dat de formule 1-paddock zowat de enige plaats in de wereld is waar je zoveel leugenaars per vierkant meter vindt. Maar Herr Lauda, hij vertelt van allemaal hier zonder twijfel het vaakst de waarheid. Hij werd er zelfs al een paar keer voor op de vingers getikt, die openheid van hem. Zoals toen hij vorig seizoen zei dat Lewis Hamilton zijn kamertje in de hospitality compleet had verbouwd, wit van woede als hij was omdat hij er in de kwalificaties voor de grote prijs van Bakoe niets van had gebakken. Helemaal van hun melk waren ze, bij Mercedes, dat Lauda zoiets in de openbaarheid gooide. En kwaad.

Maar zie: hij slaat weer toe. Tegenover de Oostenrijkse televisiezender heeft hij zopas gezegd dat Mercedes vorig jaar inderdaad geprobeerd heeft om Max Verstappen binnen te halen. “Ja, we hebben met Max gepraat. En met zijn vader. We wilden hem in het team. Omdat Hamilton misschien wel de beste coureur is, maar ook iemand naast zich nodig heeft die hem kan prikkelen, motiveren. Maar we grepen naast Max: Red Bull zat korter op de bal.”

Oké. Jullie vinden het ongetwijfeld de normaalste zaak, dat Lauda zoiets zegt. Maar in formule 1, waar een politiek correcte communicatie doelstelling nummer één is, is zoiets uitzonderlijk. Neem het van me aan. Benieuwd of Niki ook deze keer de roe krijgt.

*10u ->Rijden

De auto’s komen buiten voor de eerste vrije training. Gedaan met praten, tijd om te rijden. Opvallend: in het begin van de sessie rijden de McLaren veel minder dan de anderen. Na 45 minuten heeft Alonso vijf rondjes op de teller, en nog geen snelle tijd. Stoffel heeft er zes en de vijftiende tijd. Alweer druk sleutelen aan de afstelling van de auto, wellicht. Iets later denk ik terug aan wat Stoffel me gisteren nog meegaf: “Ik denk dat het zeer moeilijk wordt om hier de derde kwalificatiesessie te halen…” De eerste vrije training bevestigt die indruk. Stoffel sluit af met de …zeventiende tijd. Maar kom, hij houdt de auto tenminste op de piste. Dat kan Romain Grosjean alweer niet. Die hangt alweer in de bandenmuur.

*12u ->Letterlijk

Persconferentie met een paar teamverantwoordelijken, vaste prik op vrijdag. Zak Brown van McLaren is er bij. Neen. Hij haalt het niveau van Niki Lauda nog niet. Dat hij gisteren zei dat hij eerst Alonso en Stoffel consulteerde, vooraleer Boullier te ontslaan, heeft blijkbaar wat ophef gemaakt in de pers. Of liever: dat Alonso en Stoffel dat daarna helemaal anders vertelden -“We zijn kort voor het officiële persbericht vertrok ingelicht.” Ik hoor hoe Brown nu helemaal terugkrabbelt. Flauwtjes: “Sommigen hebben mijn woorden gisteren wat al te letterlijk geïnterpreteerd.” Hallo? “Ik heb overlegd met Alonso.” Hoe kun je dat wat minder letterlijk interpreteren? Inderdaad, dit is communicatie à la formule 1.

Ook van dienst op de persconferentie, die ik volg op de televisieschermen in de perszaal: Vijay Mallya, nog altijd een van de bazen van Force India. Wat een figuur. Altijd imposant, altijd patserig, altijd een grote bek. Je krijgt hem trouwens maar een keer per seizoen te zien: hier in Silverstone. De man die ooit een luchtvaartmaatschappij had, Kingfisher, en nog altijd (denk ik) een brouwerij heeft, ook Kingfisher, wordt voor vermeend gesjoemel immers zozeer geplaagd door de autoriteiten dat hij meteen achter de tralies zou vliegen als hij het Verenigd Koninkrijk verlaat. Maar dankzij het een of andere verdrag tussen de Britten en India, zijn thuisland, kan hij hier als een vrij man blijven rondlopen. Hier en nergens anders.

*14u ->Arabieren

Tweede vrije training. Bij McLaren is iedereen op post. Ook de Arabieren, zoals ik de eigenaars van het Britse team meestal noem, voor het gemak. Ik zie hoe CEO Zak Brown het aan het uitleggen is en ben eigenlijk best wel benieuwd hoe hij dat doet. Ik kan me immers voorstellen dat de heren in ruil voor hun centen nu wel snel resultaat verwachten.

Ook Gil de Ferran is er uiteraard, hij is immers de nieuwe sportieve baas. En ziet hoe Stoffel niet verder komt dan de zeventiende tijd, terwijl Alonso de zesde tijd klokt. Niet te veel achter zoeken. McLaren is constant aan het zoeken en testen, om de auto toch wat sneller te maken. Omdat privé-tests in de huidige formule 1 zo goed als verboden zijn, moet McLaren experimenteren tijdens de raceweekends. Om maar te zeggen: de kans is zeer groot dat Fernando en Stoffel met verschillende afstellingen bezig zijn. Zoeken en tasten, inderdaad. Ik kijk uit naar de tijden die ze morgen kunnen rijden, in de vrije training en vooral daarna in de kwalificaties.

*18.30u ->Winnen

Alles is doorgestuurd naar Kobbegem. Tijd om snel op te krassen. In België is het al halfacht. Op naar Stony Straford, want in The Plough, een sports pub, hebben ze een paar reusachtige schermen. Perfect om België te zien …WINNEN, meneer de Ferran!