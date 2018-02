Stoffel Vandoorne over nieuwe McLaren: "Hij ziet er goed uit, nu nog hopen dat hij snel is" Jo Bossuyt

23 februari 2018

16u37

Bron: Eigen berichtgeving 11 Formule 1 De nieuwe McLaren MCL33 is dus klaar. In het Spaanse Navarra werd het doek ervan weggehaald en mocht Stoffel Vandoorne er zijn eerste rondjes meerijden. "Hij ziet er goed uit, nu nog hopen dat hij snel is…"

Want of hij snel is, zijn nieuwe racewagen, dat weet de bijna 26-jarige West-Vlaming nog niet. Op het circuit van Navarra mocht McLaren immers nog niet echt testen. Hooguit wat rondjes rijden achter een camera-auto aan, om wat publicitair materiaal in te blikken. De eerste echte tests zijn immers pas voor volgende week in Barcelona, waar dan alle teams tegelijk aan de slag gaan.

"Hij ziet er in ieder geval goed uit", zei Vandoorne ons in een eerste reactie. "Nu alleen nog hopen dat hij ook snel is." Opvallend: de nieuwe MCL33 staat helemaal in papaya-oranje: een knipoog naar het verleden, want in de jaren zestig reden de eerste F1-machines van stichter Bruce McLaren inderdaad in die kleur. Maar die knipoog is natuurlijk niet de enige reden. De terugkeer naar oranje illustreert ook hoe McLaren nog altijd geen nieuwe topsponsor heeft weten aan te trekken. Grote sponsors die echt veel geld op tafel gooien, willen immers hun eigen kleuren. Denk aan het rood-wit van Marlboro destijds, of het zilvergrijs van West, ooit gulle financiers van McLaren. De Arabische aandeelhouders van het Britse team zullen dus ook dit seizoen uit hun pijp moeten komen als ze Vandoorne en de zijnen de middelen willen geven om de auto te laten ontwikkelen.

Vertrouwen groot

Het neemt niet weg: het vertrouwen is groot bij McLaren. En dat heeft vooral te maken met de nieuwe motor. Honda, de kwelgeest die vorig jaar het hele seizoen van Alonso en Vandoorne om zeep hield met een motor die meer stilviel dan draaide, en dat laatste doorgaans veel te amechtig deed, is vervangen door de uitstekende Renault. Wellicht haalt de Franse V6 nog altijd niet het niveau van de Mercedes-motor, maar hij zit er wel dicht bij. "Red Bull bewees vorig seizoen dat je kunt winnen met de motor van Renault", zegt Vandoorne. "Je zou dus kunnen zeggen dat de bal een beetje in ons kamp ligt, het kamp van McLaren zelf, nu Honda er niet meer is."

Sfeer uitstekend

Over de samenwerking met Renault is de West-Vlaming alvast te spreken. "De sfeer is uitstekend. Het is dan ook heel anders werken. Er is een veel rechtstreekser contact met de mensen van Renault dan er ooit was met Honda. Er zijn nu ook veel minder problemen waarmee we ons bij McLaren moeten bezighouden, en daarmee dus tijd en energie verliezen die we anders in het chassis kunnen stoppen, zoals vorig jaar het geval was. Akkoord, er zullen ook nog problemen opduiken, maar we zullen nu veel sneller weten hoe we die moeten aanpakken.” Bonus voor Vandoorne: hij spreekt vlekkeloos Frans en zal dus uitstekend kunnen communiceren met de mensen van Renault. En vooral: "Ik ken daar nog veel mensen uit de tijd van de Formule Renault 2.0 en 3.5." Klopt. En wat Vandoorne er zelf niet bij zegt: ze dragen de West-Vlaming daar nog altijd op de handen, bij Renault. Dat hem twee jaar geleden, toen hij nog testrijder was bij McLaren, maar wat graag in het eigen Formule 1-team had binnengehaald.

Te laat beslist?

Hamvraag over de samenwerking met Renault: is de beslissing om Honda te dumpen en met de Fransen in zee te gaan niet te laat gevallen? De knoop werd pas in september vorig jaar doorgehakt, toen alle teams al bezig waren met het ontwerp van de auto voor 2018. En als je weet dat de Renault-motor volgens een heel andere filosofie is gebouwd dan de Honda, dan is het maar logisch dat ook heel wat aan de McLaren moest veranderen. Stoffel: "Ze zeggen me dat ze tijd gehad hebben om alles te doen wat nodig was. En wat die aanpassingen betreft, dat valt best wel mee. We mogen gerust zeggen dat de MCL33 een doorontwikkeling is van de MCL32. Wat ook altijd de bedoeling is geweest: het chassis van 2017 was uitstekend. We hebben dus helemaal geen achterstand op de andere teams die niet van motorleverancier veranderden."

Natuurlijk kijkt Stoffel Vandoorne uit naar de start van het seizoen, als op 25 maart in Melbourne het licht op groen springt voor de eerste grand prix. Zijn ambitie? De West-Vlaming houdt zich op de vlakte. "Moeilijk om zeggen. In principe zouden we goed moeten zitten, want onze zwakke plek is weg. Maar dit is Formule 1, en alleen de klok vertelt de waarheid. Afwachten dus. Het is in ieder geval al een voordeel dat we deze keer echt zullen kunnen testen in Barcelona, in tegenstelling tot vorig jaar, toen we constant in de garage stonden met alweer een nieuw motorprobleem. We rekenen op 500 kilometer per dag, dat is heel wat. Verloopt alles volgens plan, dan komen we al heel wat beter gewapend aan de start in Australië."

Gematigd optimistisch dus, Stoffel Vandoorne. En wat als het weer fout loopt? Is dat een scenario waar hij rekening mee houdt? Stoffel, glimlachje: "Daar wil ik niet aan denken. En hou ik dus ook geen rekening mee. Er zit een positieve vibe in het team, en zelf ben ik ook heel positief ingesteld…"

De Formule 1 trekt de komende twee weken naar Barcelona voor de klassieke wintertests. HLN zal de volledige tweede week ter plaatse zijn om er Vandoorne en McLaren te volgen.