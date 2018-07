Stoffel Vandoorne over nieuwe chassis van zijn McLaren: "Tweede kwalificatiesessie moet morgen kunnen. En dan de derde en beslissende? Hmm. Afwachten." Jo Bossuyt in Boedapest

27 juli 2018

20u48 0 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook op de Hungaroring in Boedapest zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Donderdag 26 juli, 9u: Sleutelpositie

Ik sta bij gate 54. Vlucht SN2823 naar Boedapest gaat zo meteen boarden. Collega Gaetan Vigneron van RTBF staat op zijn smartphone te tokkelen. Een tweet van een betrouwbare BBC-journalist meldt immers dat er versterking is voor McLaren. Topingenieur James Key wordt de nieuwe technisch directeur van het team. Een, jawel, 'sleutelpositie'. De technisch directeur is immers de man die aan het hoofd staat van de cel die de auto bouwt. En tijdens het seizoen laat evolueren. Twee oefeningen waarin McLaren al anderhalf jaar faliekant gebuisd is.

James Key heeft een goede reputatie. Zowel bij Jordan als Force India en Toro Rosso bouwde hij met bescheiden middelen zeer behoorlijke machines. Alleen zal het nog een poos duren vooraleer hij zijn stempel kan drukken, bij McLaren. Om te beginnen moet McLaren nog met Toro Rosso onderhandelen om te weten wanneer de man aan de slag mag bij zijn nieuwe werkgever. Als belangrijk technisch personeel van team verandert, dan is het immers de gewoonte dat de persoon in kwestie een zekere tijd tussen de twee teams op non-actief blijft. Om te vermijden dat hij veel recente informatie van zijn vorige team kan gebruiken. En die periode zou blijkbaar behoorlijk lang kunnen duren. Lees om 17u…

*16.15u: Eenzaam

Tijd om maar eens naar McLaren te lopen. Bij veel teams zijn de interviews met de televisieteams volop bezig. Veel volk bij Daniel Ricciardo. De Australiër is niet alleen een topcoureur en razend populair, want de gezelligste peer onder de rijders, er wordt ook verwacht dat hij dit weekend aankondigt zijn contract met Red Bull te verlengen. Veel aandacht dus. Ik zie hoe de cameramensen elkaar verdringen. Iets verderop is er heel wat minder volk. Brendon Hartley van Toro Rosso staat er wat eenzaam te wezen: één enkele tv-ploeg die met hem wil kletsen, blijkbaar.

Op naar McLaren, en daar is het een gezellige drukte. Normaal gezien moet Alonso zijn teamgenoot komen aflossen - de ene voor de televisie terwijl de andere bezig is met de geschreven pers. Maar het televisiemoment van Stoffel duurt zo lang dat Fernando er gewoon bij gaat staan. Als laatste aan de beurt is onze collega van RTBF. Ook hij vraagt hoe Stoffel aankijkt tegen de komst van James Key. "Een grote stap in de wederopbouw van het team", is de essentie van wat Stoffel zegt. "Maar het zal nog een tijdje duren vooraleer we resultaat zien, wellicht. Zo zal hij wellicht niet meer kunnen werken aan de auto voor 2019. Daarvoor is het al wat laat."

*16.40u: Frustrerend

Stoffels sessie met de internationale pers is achter de rug. Tijd voor de Belgen. Goed nieuws: onze landgenoot krijgt hier eindelijk een nieuw chassis. McLaren heeft de problemen met de vorige auto nooit kunnen oplossen. Zowel in Silverstone als Hockenheim was in de computergegevens duidelijk te zien dat er een probleem was met de auto, maar de oorzaak werd nooit gevonden. "Het chassis zelf was het laatste onderdeel dat ze nog niet hadden vervangen. Dat is nu gebeurd." En dat voelt goed. "Het is een beetje als opnieuw van nul beginnen", zegt Stoffel. "Ik kan eindelijk weer echt gaan racen."

Alleen blijft de McLaren-Renault MCL33 een auto die niet echt naar de hand van Stoffel staat. De achtersteven is iets te grillig voor de rijstijl van de West-Vlaming. Ik vraag hem of dat na anderhalf jaar niet wat gaat knagen, dat hij in formule 1 maar geen auto krijgt waarin hij zich echt goed voelt. En ik zeg ook: "Ik weet dat je zult zeggen dat je er zelf weinig aan kunt doen, maar zeg nu toch eens hoe dat voelt." En dan komt het woord: "Natuurlijk is dat een beetje frustrerend", zegt Stoffel.

En dan zijn er natuurlijk de geruchten. Voor volgend seizoen wordt de naam van Stoffel in allerlei teams genoemd. Van Sauber tot Toro Rosso, zelfs Williams. Natuurlijk vraag ik hem niet wat er van aan is: hij kan het zich in deze periode niet permitteren om het achterste van zijn tong te laten zien. Formule 1 blijft formule 1. Ik vraag hem dus gewoon of de coureurs daar onderling wel eens over praten. Stoffel: "Neen. Nooit. Formule 1 is een egoïstisch wereldje. Het is ieder voor zich, weet je…"

Vlug even een foto nemen, denk ik. Ik doe plagerig teken naar pr-dame Charlotte dat ze moet lachen voor het kiekje. En dat doet ze met overtuiging…

*17.00u: Sleutelfiguur bis

James Key de nieuwe sleutelfiguur van McLaren: het is blijkbaar nog niet voor morgen. Het was me al opgevallen dat er nog geen officieel persbericht van McLaren kwam. Ik loop een collega tegen het lijf die is langs geweest bij Toro Rosso - hij is daar kind aan huis. "Ze kijken daar wel een beetje raar op, van dat nieuws. Blijkbaar is Key vandaag gewoon aan het werk in de fabriek van het team, in Italië. Volgens mij is die transfer dus nog helemaal niet rond."

Ik deel het nieuws met een andere collega, die McLaren ook opvolgt. Het lokt alweer de ondertussen klassieke reactie uit: "Ze kunnen daar niets meer in orde doen…"

Terug in de paddock hoor ik lawaai, buiten. De menigte in de pitlane. Op donderdag mag het publiek immers door de pitlane wandelen. Dan delen sommige coureurs handtekeningen uit, en kunnen de mensen ook zien hoe de teams oefenen op de pitstop. De mensen verdringen elkaar. Boedapest blijft een grand prix waar altijd veel volk op af komt.

*Vrijdag 27 juli, 9.30u: Moeders

Aangekomen in de paddock. Net als ik op de trap naar de paddock ben, zie ik twee politiemannen op de motor aankomen. De escorte van een coureur, duidelijk. Kimi Raikkonen, zo blijkt. En hij heeft al kennisgemaakt met zijn beschermengels, blijkbaar. Als hij uit de auto is, gaat hij de heren nog eens uitgebreid groeten. En zelfs als hij door het portiekje heen is, gaat hij nog eens terug om de twee nog eens te groeten. Ik zie Kimi zelfs breed lachen: zie je niet snel van de Fin.

Het ziet er trouwens naar uit dat we Raikkonen ook volgend seizoen in de Ferrari mogen verwachten. Dan toch. De dood van de grote baas van Fiat en Ferrari, Sergio Marchionne, heeft de situatie helemaal doen keren. Marchionne was immers de grote drijvende kracht achter de komst van de jonge Charles Leclerc, die bij Sauber (een team dat de motor van Ferrari gebruikt en dus uit de hand van de Italianen eet) aan een uitstekend debuutseizoen bezig is. Terwijl teambaas Arrivabene veel liever zou hebben dat Kimi nog wat blijft. Dat is beter voor de gemoedsrust van Sebastian Vettel, die toch ooit eens wereldkampioen moet kunnen worden in die Ferrari. En Vettel, hij voelt zich minder bedreigd met Raikkonen als teamgenoot. Nog een seizoentje dus voor de Fin? Kimi ziet dat best zitten, zijn moeder iets minder. Onlangs hoorde ik van iemand uit de intieme kring van de Raikkonens dat ze er al naar uitkeek, zijn pensioen. "Dat die onzekerheid eens kan ophouden." Neen dus. Moeders en hun zonen, tja.

*10.00u: Overleg

Mijn spullen zijn in de perszaal, de laptop klaar. Tijd om eerst nog eens tot bij McLaren te lopen. Van ver zie ik al dat er groot overleg aan de gang is. Luis Garciá Abad, de manager van Fernando Alonso, staat te praten met vader Sainz, die grote armgebaren maakt. Mijn kop eraf als ze het niet hebben over die geruchten, over Sainz die volgend seizoen teamgenoot van Alonso wordt, ten koste van Stoffel. Voor Sainz zou dat trouwens de allerlaatste optie zijn. Vorige week in Duitsland al vertelde een betrouwbare bron me dat vader Sainz niet happig is naar dat scenario. Omdat hij ook weet dat Alonso zijn zoon, ondanks de vermeende vriendschap en Spaanse band, met huid en haar zal verorberen…

Bij McLaren zelf schuif ik aan voor een koffie. Stoffel staat wat verderop te kletsen met Gil de Ferran, vader van zijn vriendin en de nieuwe teammanager van McLaren, en Jacques Villeneuve, tegenwoordig actief als tv-consultant. De sfeer is ontspannen, zie ik.

*16.30u: Mja

Stoffel klokt af met de negentiende tijd. Niet denderend. Temeer omdat hij bijna negen tienden trager is dan Alonso. Het heeft ongetwijfeld te maken met dat foutje dat hij maakte, net toen hij erop uit trok met de snelste bandensoort: even te breed een bocht ingegaan, met de linker achterband op het gras, en om zijn as. Gelukkig zonder erg. Maar er nog een snelle tijd uitpersen met die banden, zat er niet meer in. Daarvoor waren ze door die spin al te zeer beschadigd.

*17.30u: Balans

Stoffel komt zijn verhaal doen voor de televisiecamera’s. Hij bevestigt dat zijn negentiende tijd niet representatief is. Hij is zelfs optimistisch. "In de lange stints voelt de auto best goed aan. Er is natuurlijk nog wat werk aan de afstelling. Ik wil nog wat meer stabiliteit in de voortrein. En natuurlijk kon ik geen snelle tijd meer neerzetten door dat foutje. Maar het belangrijkste is dat ik met dit nieuwe chassis opnieuw normaal kan werken. Als ik de auto nog wat beter kan afstellen, er wat meer balans in krijgen, dan moet het mogelijk zijn om morgen door te stoten naar de tweede kwalificatiesessie. En dan de derde en beslissende? Hmm. Afwachten."