Stoffel Vandoorne opnieuw achttiende in derde vrije oefensessie

30 juni 2018

14u05

Stoffel Vandoorne (McLaren) heeft vandaag de achttiende chrono neergezet in de derde vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat is de negende manche van het WK Formule 1.

De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) klokte in 1:04.070 de snelste tijd. De Brit Lewis Hamilton (Mercedes/1:04.099) en zijn Finse teammaat Valtteri Bottas (1:04.270) vervolledigden het podium. Vandoorne klokte 1:05.837.

De West-Vlaming reed vrijdag in de eerste sessie ook pas naar de achttiende tijd. In de tweede deed hij beter met de tiende chrono.

Later op de dag volgen de kwalificaties. De GP start zondag om 15u10.+

Uitslag:

1. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:04.070 (gem: 242,622 km/u)

2. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:04.099

3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:04.204

4. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:04.470

5. Max Verstappen (Ned/Red Bull-Renault) 1:04.791

6. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-Renault) 1:04.891

7. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:04.916

8. Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:05.013

9. Carlos Sainz Jr (Spa/Renault) 1:05.086

10. Charles Leclerc (Mon/Sauber-Ferrari) 1:05.219

11. Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:05.228

12. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda) 1:05.264

13. Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes) 1:05.444

14. Fernando Alonso (Spa/McLaren-Renault) 1:05.448

15. Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes) 1:05.502

16. Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1:05.699

17. Brendon Hartley (NZe/Toro Rosso-Honda) 1:05.705

++18. Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren-Renault) 1:05.837

19. Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes) 1:06.029

20. Sergey Sirotkin (Rus/Williams-Mercedes) 1:06.318