Stoffel Vandoorne moet vijf plaatsen achteruit op startgrid in VS PL

10u21

Bron: Belga 4 Getty Images Formule 1 Stoffel Vandoorne (McLaren) heeft een gridstraf van vijf plaatsen gekregen voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten, de zeventiende manche in het WK Formule 1. Dat melden diverse Amerikaanse media.

Vandoorne krijgt de sanctie omdat hij wisselde in de samenstelling van zijn motor. Het is voor de West-Vlaming de zesde gridstraf van het seizoen. In de WK-tussenstand staat hij op de vijftiende plaats met dertien punten.



Ook Toro Rosso-nieuwkomer Brendon Hartley moet op de startgrid achteruit na een motorwissel. De 27-jarige Nieuw-Zeelander, die eerder dit jaar deel uitmaakte van het winnende team van Porsche in de 24 Uur van Le Mans, vervangt Pierre Gasly. De Fransman zal namelijk aantreden in de laatste race van het Super Formula-kampioenschap in het Japanse Suzuka. Voor Hartley wordt het zijn F1-debuut.