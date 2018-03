Stoffel Vandoorne: "Met míj is alles goed", maar met zijn wagen... Twee weken voor Melbourne: Vandoorne weer op de sukkel met zijn McLaren Jo Bossuyt

07 maart 2018

08u54 0 Formule 1 Tweede en laatste testweek in Barcelona. Cruciale aanloop naar het seizoen 2018. Moment van de waarheid. En zie: was er vorige week nog optimisme in het team van Stoffel Vandoorne, dan is de sfeer omgeslagen. Niets dan ellende voor McLaren, gisteren. Dat belooft weinig goeds. Alweer.

Barcelona, gisteren, iets voorbij halfzes. Buiten trekken bolides hun laatste rondjes van de dag. Zonder Stoffel Vandoorne. Die zit in de McLaren-tent. Technisch werkloos. Iets wat zijn mecaniciens niet kunnen zeggen. In de garage dokteren ze driftig aan een gewonde McLaren MCL33. "Met mij is alles goed", had Stoffel ons eerder op de dag nog gezegd, toen we hem in de McLaren-tent tegenkwamen. Met een klemtoon op 'mij'.

