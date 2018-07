Stoffel Vandoorne klokt 18de tijd in derde vrije oefensessie, Silverstone opgeschrikt door bizarre crash Redactie

07 juli 2018

14u12

Bron: Belga en ANP 0 Formule 1 Stoffel Vandoorne heeft met zijn McLaren-Renault de achttiende tijd neergezet tijdens de derde vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië, de tiende manche in het WK Formule 1.

Op het circuit van Silverstone legde de West-Vlaming 17 rondes af. Hij noteerde daarbij een toptijd van 1:30.004 en hield enkel de Toro Rosso's van Pierre Gasly en Brendon Hartley, die crashte en geen chrono neerzette, achter zich. In de eerste twee vrije oefensessies liet Vandoorne telkens de zeventiende tijd optekenen. Fernando Alonso, Vandoornes ploegmaat, lukte met 1:29.070 de dertiende chrono.

De regerende wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) lukte het snelste rondje in 1:26.722. Kimi Räikkönen (Ferrari) realiseerde met 1:26.815 de op één na scherpste chrono. Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas zette de derde tijd (1:27.364) op de tabellen. WK-leider Sebastian Vettel (Ferrari) moest tevreden zijn met de vierde chrono (1:27.851).

Vanaf 15u Belgische tijd volgen nog de kwalificaties. Morgenmiddag vindt de Grote Prijs plaats.

De crash van Hartley

De Nieuw-Zeelandse coureur Brendon Hartley kreeg een zware crash te verduren. Vlak voordat Hartley een bocht wilde insturen, brak de ophanging van het linkervoorwiel af. Hij vloog daardoor met zijn onbestuurbare Toro Rosso hard de bandenstapels in. De 28-jarige Formule 1-coureur kon ongedeerd uit zijn zwaar beschadigde bolide stappen. Hij ging voor de zekerheid wel met de dokter mee naar het medische centrum op Silverstone voor een controle. Het is nog maar de vraag of hij straks aan de kwalificaties kan deelnemen.