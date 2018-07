Stoffel Vandoorne heeft geen tijd in uitgeregende laatste oefensessie TLB

21 juli 2018

14u27

Bron: Belga 0 Formule 1 Stoffel Vandoorne (McLaren) heeft geen chrono neergezet in de derde en laatste vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Duitsland, de elfde manche in het WK Formule 1.

Door de felle regen op de Hockenheimring konden slechts negen van de twintig rijders een tijd neerzetten. De Monegask Charles Leclerc (Sauber) bleek met 1:34.577 de snelste voor zijn teamgenoot Marcus Ericsson, tweede op 0.423.

Heel wat rijders, onder wie Vandoorne en zijn Spaanse teamgenoot Fernando Alonso, werkten amper een of twee rondes af en kregen geen tijd achter hun naam. Dat was ook zo voor wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes). WK-leider Sebastian Vettel (Ferrari) werd als vierde geklasseerd (op 0.996 van Leclerc).

Gisteren was Vandoorne twee keer twintigste en laatste in de eerste oefensessies.

Later op de dag, vanaf 15u, worden de kwalificaties afgewerkt. De GP start zondag om 15u10.