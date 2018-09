Stoffel Vandoorne doet als 19de in GP van Rusland beter dan Alonso in derde vrije oefensessie Redactie

29 september 2018

12u43

Bron: Belga 0 Formule 1 Stoffel Vandoorne (McLaren) heeft vandaag de negentiende tijd neergezet tijdens de derde vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Rusland. Dat is de zestiende manche van het WK Formule 1. In de eerste twee oefensessies werd hij zestiende en achttiende.

Op het circuit in Sochi legde de West-Vlaming 14 rondjes af. Hij lukte een snelste rondje in 1:36.597. Slechts één piloot was trager: Vandoornes ploegmaat Fernando Alonso. De Spanjaard liet 1:36.992 optekenen.

Wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton reed met zijn Mercedes naar 1:33.067, goed voor de topchrono. Zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas (1:33.321) was de op één na snelste. De Duitser Sebastian Vettel, tweede in de WK-stand, moest tevreden zijn met de derde tijd (1:33.667). Zijn collega bij Ferrari Kimi Räikkönen (1:33.688) werd vierde. Daarna volgden de Red Bulls van Max Verstappen en Daniel Ricciardo. Zij starten zondag achteraan de grid, ze werden bestraft voor het vervangen van motoronderdelen.

In de WK-stand telt Hamilton een voorsprong van 40 punten op Vettel, met nog zes GP's te gaan. Om 14u staan de kwalificaties op het programma. De GP begint zondag om 13u10.