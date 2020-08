Stoffel Vandoorne boekt in slotmanche eerste zege in Formule E: “Dag om nooit te vergeten”



Redactie

14 augustus 2020

07u51 12 Formule E Stoffel Vandoorne heeft in Berlijn een knap orgelpunt gezet achter het seizoen in de Formule E. De 28-jarige West-Vlaming stuurde zijn Mercedes in de elfde en laatste ePrix van het seizoen probleemloos naar de overwinning. In de WK-stand maakt Vandoorne nog een grote sprong naar de tweede plek.



Vandoorne startte op het circuit van de voormalige luchthaven Tempelhof vanaf de polepositie en reed de hele race aan de leiding. Voor onze landgenoot, die sinds december 2018 uitkomt in de Formule E, is het na drie podiumplaatsen zijn eerste overwinning in de elektrische racecompetitie. Ook voor de Duitse renstal was het de eerste zege van het seizoen.

Mercedes realiseerde in de slotmanche de dubbel, want in de rug van Vandoorne won de Nederlander Nyck de Vries de felbevochten strijd om de tweede plek, op 1.340 van de West-Vlaming. De Zwitser Sébastien Buemi (Nissan e.Dams) mocht mee het podium op. Jérôme D’Ambrosio (Mahindra) kwam binnen op de achttiende plek, de Duitse Belg André Lotterer (Porsche) finishte als veertiende.

Omwille van de uitbraak van het coronavirus werd het Formule E-seizoen 2019-2020 geannuleerd en vervangen door zes races van verschillende omlopen op het circuit van Tempelhof. De Portugees Antonio Felix da Costa (DS Techeetah), die in de slotrace als negende over de streep reed, is sinds zondag zeker van de wereldtitel. Zijn Chinese renstal kroonde zich tot wereldkampioen voor constructeurs in de Formule E voor Nissan e.Dams en Mercedes.

Vandoorne maakt dankzij de winst nog een grote sprong van de negende naar de tweede plek in de WK-stand. Met 87 punten in de eindklassering is de achterstand op wereldkampioen Felix da Costa (158 ptn) wel enorm. Lotterer (71 ptn) is achtste, D’Ambrosio (19 ptn) strandt op de zestiende plek.

Vandoorne: “Dag om nooit te vergeten”

“Het was een ongelofelijke race. Het liep perfect voor ons”, reageerde Stoffel Vandoorne. “We konden op geen beter seizoenseinde hopen en mijn tweede plaats in de eindstand van het kampioenschap is een mooie bonus.”

Vandoorne mocht vanop de pole aan de race starten. “Op kop rijden is een vrij nieuw gegeven voor mij en ik ben supertevreden dat ik kon standhouden. Het team heeft fantastisch werk geleverd. Eerder deze week heb ik moeten bikkelen in de kwalificaties, maar vandaag liep alles perfect. Deze dag zal ik nooit vergeten en nu op naar de volgende overwinning!”