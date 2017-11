Stoffel Vandoorne blikt terug op zijn eerste F1-seizoen: “Dit moeilijke jaar heeft me sterker gemaakt”

Jo Bossuyt

14u48 0 Photo News Formule 1 Tijd voor Abu Dhabi, laatste grand prix van het seizoen. Tijd voor Stoffel Vandoorne om een balans op te maken. Van een eerste seizoen formule 1 dat niet meteen de verwachtingen inloste. Omdat McLaren best wel een goede auto bouwde, maar de motor van Honda een serieuze maat te klein was voor de concurrentie. Vandoorne over seizoen 2017 in zes thema’s.

*Formule 1 is …andere koek

“Natuurlijk was het aanpassen voor mij. De stap van GP2 (nu formule 2, red.) naar formule 1 is groot. Of liever: de stap van om het even welke opstapklasse naar F1 is groot. Groter dan iedere andere stap in de opleiding van een coureur. Het grote verschil met andere categoriën is immers dat de auto constant evolueert in formule 1. In iedere grand prix wordt wel iets nieuws uitgeprobeerd. Daarom sluit je het seizoen af met een heel andere machine dan in het begin van het jaar. In lagere klassen is dat anders: je hebt het hele seizoen dezelfde auto, of toch zo goed als.”

*En wat hebben we geleerd, dit jaar..?

“Dat je nooit mag twijfelen aan jezelf. Dat je moet vasthouden aan je zelfvertrouwen, wat er ook gebeurt. Dat heb ik gedaan. In die moeilijke eerste maanden zei ik tegen mezelf: het is niet mogelijk dat je in één winter tijd al je talent hebt ingeleverd. Oké, als autocoureur weet je dat je in zeer grote mate afhankelijk bent van het materiaal dat je krijgt. Maar voor mij was het toch even wennen, hoor. Het was de allereerste keer in mijn carrière dat ik aan een kampioenschap begon waarin ik geen enkele keer naar een koers vertrok met de wetenschap dat ik minstens voor het podium zou kunnen rijden, of zelfs voor de overwinning als ik een foutloos weekend kon neerzetten. Dit jaar was het zelfs een klein mirakel als ik voor de punten kon rijden, een plaats in de top tien dus. Dat is een serieuze switch die je moet omdraaien in je hoofd. Maar het heeft me ook sterker gemaakt voor de rest van mijn carrière. Voor de dag dat ik een auto krijg waar ik voor de prijzen kan rijden. Ik heb uit al die problemen, hoe je ermee moet omgaan en hoe je er een oplossing voor kunt zoeken, ontzettend veel geleerd.”

*Alonso? Valt best mee…

“Je hoort altijd weer dat hij een moeilijke vent is. Ik heb andere coureurs al weinig flatterende dingen over hem horen vertellen. Maar eigenlijk hebben we het hele jaar zeer goed samengewerkt. Aan hetzelfde zeil getrokken ook, met een gezamenlijk doel: proberen de auto beter te maken. Ik heb ook de indruk dat ik wel wat van hem heb geleerd, ja. Hij is een van de beste coureurs van het moment, en daar probeer ik altijd het positieve uit te halen. Wat ik daar specifiek mee bedoel? Alonso haalt altijd het onderste uit de kan. Hij is dus een perfect referentiepunt: is hij sneller, dan weet ik dat de auto sneller kan. Ben ik sneller, dan weet ik dat ik er 100 procent heb uitgehaald. Heb je een mindere coureur als teamgenoot, dan is het veel moeilijker om je eigen prestatie in te schatten. Ik heb ook wel wat geleerd van de manier waarop hij het weekend opbouwt, want daar had ik geen ervaring mee. We hebben trouwens best een uitstekende verstandhouding. Oké, dit seizoen reden we in het beste geval voor de 7e of 8e plaats. Ik ben nuchter genoeg om te beseffen dat dit kan veranderen als we volgend seizoen een auto hebben waarmee we voor het podium kunnen rijden. Voorin racen zou onze relatie kunnen veranderen, maar ook dat kun je niet met zekerheid zeggen. De cohabitatie met een teamgenoot is altijd een compromis. Je moet elkaar bekampen met respect, maar dan moet je bij die ander ook eerst zelf respect afdwingen.”

*Beste McLaren-coureur is nu (nog) niet belangrijk

“Of ik morgen al het mogelijke doe om voor Alonso te finishen en hoger te eindigen in het klassement? Neen. Of liever: dat is niet mijn grootste bekommernis nu. Oké, punten zijn altijd belangrijk voor het team, maar als je niet echt voorin speelt is dat ook niet meteen cruciaal om voor je teamgenoot te finishen. Als je voor het podium rijdt, of voor de overwinning, dan is de situatie natuurlijk helemaal anders. Dan wil je je ploegmaat tot elke prijs kloppen. Trouwens, met het seizoen dat we achter de rug hebben is het ook heel moeilijk om mijn prestaties met die van Alonso te vergelijken. Dat kun je alleen als je een degelijke auto hebt die niet voortdurend problemen oplevert, zoals we dat vooral in de eerste helft van het seizoen aan de hand hadden.”

*2018, dat is …nu al bezig

“Dat we volgend seizoen met de motor van Renault rijden, verschuift de druk inderdaad voor een stuk naar McLaren. Red Bull heeft dit seizoen bewezen dat je kunt winnen met de V6 van Renault. Slaagt McLaren daar niet in, volgend jaar, dan ligt het aan McLaren zelf, is de logische conclusie. Maar bij McLaren zie ik alleen maar groot enthousiasme, want iedereen is al bezig met 2018. Noem het een ‘nieuw’ soort enthousiasme: we hebben iets om naar uit te kijken. Ja, we staan onder druk om een goede auto te bouwen, maar dat is positieve druk. Het zal volgend jaar voor een stuk ook makkelijker werken zijn. Dit seizoen waren we de enigen met die motor van Honda, je kon dus nooit vergelijken. Volgend jaar rijden nog twee andere teams met de Renault-motor. Zo zullen we sneller weten waar we staan. Ik ben er trouwens van overtuigd dat het veel beter zal zijn dan nu. Waarom? Omdat slechter doen dan dit seizoen moeilijk is, toch?”

*Nooit gepanikeerd

“Het begin van het seizoen was niet goed. Anoniem laatste in Melbourne, of zo. Niet eens kunnen starten in Bahrein. Dan botsing met Massa in Barcelona en Perez in Monaco. Het keerpunt kwam in Oostenrijk. Als je rekening houdt met het niveau van de McLaren daar, dan reed ik op Spielberg een uitstekende koers. En vanaf dan ging het alleen maar beter, met de zevende plaats in Maleisië als hoogtepunt, want ik domineerde Alonso er het hele weekend. Oké, in die eerste moeilijke maanden voelde je hier en daar wat twijfel, maar ik heb zelf nooit gepanikeerd. Omdat het mijn persoonlijkheid is? Misschien. Maar mijn jaren in de opstapklassen hebben me ook gehard. Iedereen denkt dat ik het vroeger makkelijk had omdat ik altijd won, maar je kunt je niet voorstellen onder welke druk ik altijd al gereden heb. In de lagere categorieën ging ik naar de koers met de wetenschap dat ik absoluut op het podioum moest finishen, of zelfs moest winnen. Omdat ik de premies broodnodig had om te kunnen blijven koersen. In die jaren heb ik leren omgaan met stress, en dat heeft me in de eerste maanden van dit moeilijke seizoen serieus geholpen.”