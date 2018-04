Stoffel Vandoorne bestuurt dit weekend McLaren met nieuwe onderdelen: "Ik hoop écht dat ze een verschil maken" Onze F1-watcher Jo Bossuyt bericht vanuit Bahrein Jo Bossuyt

05 april 2018

19u27

Bron: Eigen berichtgeving 5 Formule 1 Komend weekend vindt in Bahrein de tweede WK-manche van het Formule 1-seizoen plaats. Ook onze F1-watcher Jo Bossuyt is ter plaatse. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Donderdag 5 april, 12u30 ->Geboorte

Stoffel Vandoorne bezoekt de fabriek van Bell, de fabrikant van racehelmen die behoorlijk wat coureurs in de paddock van een hoofddeksel voorziet. En niet van de minsten, want ook Hamilton of Alonso. Leuk. Kan Stoffel de geboorte eens meemaken van één van zijn volgende helmen. Mij voert het terug in de tijd. Een verre tijd. Racehelmen, tja. Een paar jaar geleden tijdens één of andere receptie in Monaco, toen daar een boek werd voorgesteld, sprak ik eens met Jacqueline Cevert. Zus van de Franse coureur François, die in 1973 verongelukte. Over de tijd van toen, hoe Formule 1 in die jaren was, de souvenirs die ze nog van haar broer had. Over de helmen die hij droeg. Cevert reed Formule 1 van 1970 tot 1973. Vier seizoenen. Bleek dat hij in al die jaren… twee helmen had gebruikt. En, Stoffel? "Ach, ik schat dat ik per seizoen ongeveer 14 helmen gebruik." Andere tijden.

Eén van zijn volgende helmen ziet Stoffel hier dus in wording. Hij kijkt geïnteresseerd, neemt zelfs een foto en bespreekt details met de technicus. Maar ook, leuk: primeurtje. Plots krijgt hij een zwarte helm in zijn handen gestopt. Een nieuw type helm voor rallycoureurs. En ja, 'onze' Thierry Neuville, dit seizoen meer dan ooit kandidaat voor de wereldtitel in rally, zal er straks zo eentje dragen.

*13u45 ->200

De coureurs sijpelen de paddock binnen. Zoals Stoffel, zijn bedrijfsbezoekje aan Bell - op een boogscheut van het circuit - zit erop. Ook Vettel komt aan. Tijd voor een feestje? De 30-jarige Duitser zal hier zondag voor de 200ste keer starten. Maar ook en vooral de andere cijfers zijn indrukwekkend. In die vorige 199 races stond hij 50 keer op pole position. Honderd keer finishte hij op het podium, 48 keer won hij de koers. De snelste ronde was 33 keer voor hem, en alles bij elkaar reed hij in die 199 races maar liefst 3.030 kilometer aan de leiding. Goed voor … 15.722 kilometer. O ja, ook dat nog: Sebastian werd al vier keer wereldkampioen.

*16u20 ->Close racing

Stilaan tijd voor de donderdagse persbabbels. Heel druk bij Lewis Hamilton, merk ik als ik voorbij Mercedes kom. Klassiek. Verderop ook al een klassiek tafereel: de televisieploegen die van Stoffel willen weten wat hij van het weekend verwacht. Daarna is het tijd voor de babbel met de Belgische pers. Stoffel hoopt dat de nieuwe onderdelen die McLaren heeft voorzien, beterschap brengen. Uiteraard mag hij geen details geven, zo zit Formule 1 in elkaar. "Met een geoefend oog zul je het verschil misschien zien", lacht hij. En dan serieus: "Het gaat in ieder geval om dingen die we wel al op de auto wilden, maar niet klaar raakten voor de seizoensopener in Melbourne. Ik hoop dus écht dat ze een verschil maken."

En dan deint het gesprek uit naar de reglementswijzigingen die vanaf 2021 ingaan, maar waarover nu al druk wordt gedebatteerd (zie onze krant van vrijdag). Ook Stoffel, die in onze vrijdagkrant uitlegt waarom voorbijsteken zo moeilijk is, vindt dat er iets moet veranderen. Samengevat: "Wij coureurs willen ook spannende koersen, weet je. Met veel 'close racing'…" Close racing? Coureurstaal voor wiel tegen wiel duelleren, bij voorkeur in de bochten. Inderdaad, zoals we het allemaal willen zien…