Stoffel Vandoorne bengelt ook in tweede vrije oefensessie GP Duitsland helemaal achteraan, Verstappen pakt baanrecord Redactie

20 juli 2018

16u53

Bron: Belga 0 Formule 1 Stoffel Vandoorne (McLaren) heeft de twintigste en traagste chrono neergezet in de tweede vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Duitsland, de elfde manche in het WK Formule 1.

Vandoorne klokte eerder op de dag ook al de traagste tijd in de eerste vrije oefensessie. In de tweede reed hij 1:15.454.

Max Verstappen (Red Bull) was de snelste in de tweede sessie. De Nederlander zette in 1:13.085 zelfs een baanrecord op de tabellen. De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) volgde in 1:13.111, voor zijn Finse teammaat Valtteri Bottas (1:13.190). In de eerste sessie legde de Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull) de snelste ronde af. Hij zal zondag wel achteraan de startgrid moeten plaatsnemen, nadat een aantal onderdelen van zijn motor werd gewisseld. Dat levert hem een gridstraf op.

Two sessions at the top in a row for @redbullracing 💪#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/tJVzVkVQd4 Formula 1(@ F1) link