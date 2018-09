Stoffel Vandoorne belooft volledige inzet voor resterende GP's: "Seizoen zeker nog niet ten einde" YP

12 september 2018

15u34

Bron: Belga 0 Formule 1 Stoffel Vandoorne wil zich tijdens de resterende Grote Prijzen van dit seizoen in de Formule 1 nog voor "de volle 100% geven". Dat vertelde de 26-jarige West-Vlaming vandaag op de site van zijn team McLaren. Eerder deze maand maakte Vandoorne bekend McLaren na dit seizoen te verlaten.

"Hoewel ik bezig ben met mijn toekomst na McLaren, ben ik nog voor de volle 100% gefocust op de GP's van dit seizoen", verklaarde Vandoorne. "Zowel ikzelf als de ploeg werken hard om het best mogelijke resultaat te behalen. Het seizoen is zeker nog niet ten einde."

Dit weekend staat de GP van Singapore op de planning. Het circuit van Marina Bay roept bij onze landgenoot positieve herinneringen op. "Ik reed vorig jaar voor de eerste keer in Singapore en had het er echt naar mijn zin", verduidelijkte Vandoorne. "Het is daar en in Maleisië dat ik met een zevende stek mijn beste resultaat behaalde. Het is een circuit dat ons team ligt dus ik hoop op een positief weekend waar we onze concurrenten het vuur aan de schenen kunnen leggen. Ik kijk uit naar de start."

Vandoorne debuteerde in 2016 voor McLaren tijdens de GP van Bahrein en was er vanaf vorig seizoen tweede rijder, na de Spaanse voormalige wereldkampioen Fernando Alonso, die zijn afscheid eerder al aankondigde. Voor de komende jaargang kreeg de Belg geen nieuw contract bij het team.