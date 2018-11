Stoeltjescarrousel in Formule 1 gestopt met draaien: wie zit waar in 2019? Tim Engelen

29 november 2018

11u40

Bron: AD.nl 1 Formule 1 Vijf nieuwe namen, acht positiewisselingen. De grid van de Formule 1 ziet er in 2019 heel anders uit dan dit jaar. Maar wie zijn die nieuwe gezichten en wie schuift een paar plekken op bij de startopstelling?

De titelkandidaten Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en toch ook wel Max Verstappen zijn allemaal op hun eigen plekje blijven zetten. Daar is niets schokkends aan. Wel interessant zijn de plekken van de tweede coureurs. Bij Mercedes is de rolverdeling duidelijk: Hamilton is koning en Valtteri Bottas rijdt er voor joker bij. Bij Red Bull krijgt Verstappen niet meer de ervaren Daniel Ricciardo achter zich aan, maar de getalenteerde Pierre Gasly (22) van Toro Rosso, die Verstappen waarschijnlijk niet gelijk onder druk kan zetten.



Bij Ferrari lijkt het een ander verhaal te gaan worden. Sebastian Vettel is daar vooralsnog de absolute kopman, maar Charles Leclerc heeft in alle juniorklassen én afgelopen seizoen enorm veel indruk gemaakt. De Monegask wordt gezien als een toekomstig wereldkampioen en zal het Vettel vermoedelijk een stuk lastiger gaan maken dan Kimi Räikkönen. Vettel heeft in zijn carrière nooit de grootste tegenstand gehad van zijn teamgenoot, op 2014 na. Toen was Ricciardo bij Red Bull sterker en vertrok de viervoudig wereldkampioen prompt naar Ferrari.

Ricciardo heeft nu ook afscheid genomen van Red Bull. Na vijf jaar had de Australiër verandering nodig en koos hij voor Renault. Een fabrieksmerk met enorm diepe geldzakken. Qua prestaties zal Ricciardo een stap terug doen, maar de dadendrang bij Renault is gigantisch en mogelijk kunnen de Fransen in 2020 of 2021 wél meedoen om de wereldtitel. Het komende seizoen wordt door Ricciardo en teamgenoot Nico Hülkenberg dan ook gezien als een tussenjaar, waarin het de doelstelling is om best of the rest te worden.

Rookies

De Formule 2 wordt gezien als de opstapklasse voor de Formule 1 en dat maakt het komend seizoen helemaal waar. De nummers 1 tot en met 3 van dit jaar zijn in de koningsklasse van de autosport te bewonderen. George Russell (Williams), Lando Norris (McLaren) en Alexander Albon (Toro Rosso) hebben in de juniorklasse laten zien over veel talent te beschikken. Nu moeten ze het echter tonen in wagens die veel sneller zijn plus dat ze middenmoters zijn en ze strijden niet om de winst. Maar Russel en Norris worden geschaard in de categorie van Verstappen en Leclerc: toptalenten.

Oude bekenden

Naast een grote lading jonge honden, komen er ook twee oude bekenden terug in de Formule 1. Bij Toro Rosso stapt Daniil Kvyat in, nadat hij vorig seizoen door hetzelfde team nog buiten werd gewerkt. De 24-jarige Rus werd eerst gedegradeerd bij Red Bull ten faveure van Verstappen na enkele crashes en kon die teleurstelling niet goed verwerken bij Toro Rosso. Dit seizoen mocht hij als testcoureur opdraven bij Ferrari, maar dat bleef beperkt tot simulatorwerk.

Bij Williams keert Robert Kubica terug. De Pool is enorm geliefd bij de fans van de Formule 1 en stond bekend als één van de meest getalenteerde coureurs van de laatste jaren. De 33-jarige Kubica maakte in 2006 zijn debuut in de Formule 1 bij BMW en wist daarna twaalf keer op het podium te staan en één race te winnen. Aan zijn carrière leek op 6 februari 2011 met een harde klap een einde te komen. Tijdens een rallyrit crashte hij tegen een vangrail die vervolgens zijn wagen doorboorde. De Pool raakte een deel van zijn rechteronderarm kwijt, had meerdere breuken aan zijn elleboog, schouder en been en het leek er op dat hij nooit meer kon racen. Hij wist zich echter terug te vechten tot reservecoureur in de Formule 1 en nu dus zelfs vaste coureur bij Williams. Aan zijn kwaliteiten twijfelt niemand, maar is een Formule 1-wagen wel goed te besturen als je maar één goed functionerende arm hebt? Vooral op een circuit als Monaco lijkt de Pool in de problemen te kunnen komen.

Verder heeft Antonio Giovinazzi voor komend seizoen een vaste plek veroverd bij Sauber. De laatste keer dat er een Italiaan op de grid stond was in 2011 met Jarno Trulli en Vitantonio Liuzzi. Al reed Giovinazzi in 2017 ook twee grands prix toen hij mocht invallen voor Pascal Wehrlein. Van de Italiaan hoeven geen wonderen te worden verwacht. Zeker niet omdat hij de ervaren rot Kimi Räikkönen als teamgenoot heeft.

Andere wijzigingen

Buiten de nieuwkomers om zijn er ook een paar coureurs van plek veranderd. Carlos Sainz maakt bij Renault plaats voor Ricciardo en neemt op zijn beurt de plek over van zijn legendarische landgenoot Fernando Alonso bij McLaren. Bij Force India, al zal het team volgend jaar anders heten, komt Lance Stroll aan de hand van zijn vader binnen. Lawrence Stroll nam het team over en kocht daarmee een beter stoeltje voor zijn zoon, die het dit jaar nog moest doen met de brakke wagen van Williams. Een opvallend detail: Force India heeft de komst van Stroll junior nog niet bevestigd, maar er is niemand ter wereld die daar nog aan twijfelt.

Uitzwaaien

En van wie nemen we dan afscheid? Met Fernando Alonso is de grootste naam genoemd. De tweevoudig wereldkampioen en een van de beste coureurs aller tijden gaat volgend jaar een gooi doen naar de triple crown, de prestigieuze onofficiële titel voor de coureurs die de GP van Monaco, de 24 uur van Le Mans en de Indy500 hebben gewonnen. De Spanjaard kan de eerste twee al aanvinken, nu moet de Indy nog volgen. In zijn kielzog vertrekt ook Stoffel Vandoorne bij McLaren. De talentvolle Belg kreeg bij het team geen eerlijke kans en gaat het volgend jaar in de elektrische Formule E proberen. Daarnaast heeft hij een simulatorrol bij Mercedes.



Bij Mercedes vinden we volgend seizoen ook Esteban Ocon terug. De Fransman moest vertrekken bij Force India door de komst van Lance Stroll en heeft geen nieuwe plek kunnen vinden. Daarom is hij volgend seizoen testcoureur bij Mercedes, het team dat hem steunt.



Marcus Ericsson zwaaien we een beetje uit. De Zweed gaat volgend seizoen rijden in de IndyCar-series, maar blijft toch verbonden aan Sauber als derde coureur. Voor Sergey Sirotkin zit het Formule 1-verhaal er wel op. De Rus moest weg bij Williams. En daarmee blijft alleen nog het team van Haas over: ook volgend seizoen rijden Romain Grosjean en Kevin Magnussen voor de Amerikaanse renstal.

De grid:

Mercedes: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas

Ferrari: Sebastian Vettel, Charles Leclerc

Red Bull: Max Verstappen, Pierre Gasly

Renault: Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo

Haas: Romain Grosjean, Kevin Magnussen

Force India: Sergio Perez, Lance Stroll

Toro Rosso: Daniil Kvyat, Alexander Albon

Sauber: Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi

McLaren: Carlos Sainz, Lando Norris

Williams: Robert Kubica, George Russell