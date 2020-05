Stoelendans in F1: Sainz trekt naar Ferrari, Ricciardo is zijn vervanger bij McLaren GVS

14 mei 2020

11u25 6 Formule 1 Carlos Sainz (25) vervangt Sebastian Vettel bij Ferrari. Dat heeft de Italiaanse F1-renstal zopas aangekondigd. Zijn opvolger bij McLaren: Daniel Ricciardo (30). Een ware stoelendans in de Formule 1.

Het vertrek van Sebastian Vettel bij Ferrari leidt tot een stoelendans in de Formule 1. Carlos Sainz is de vervanger van de Duitser bij de rode brigade. De 25-jarige Spanjaard komt over van McLaren, waar hij einde contract was. Sainz voelde zich klaar voor een stap hogerop, toen Ferrari kwam aankloppen twijfelde hij niet. De Spaanse nieuwkomer tekende voor twee seizoenen. “Met al vijf jaar ervaring in de Formule 1, heeft Carlos aangetoond zeer getalenteerd te zijn”, zegt teambaas Mattia Binotto van Ferrari. “Hij heeft alles in huis om perfect in onze familie te passen.”

“We zijn begonnen aan een nieuwe cyclus met als doel terug te keren naar de top in de Formule 1", vervolgt Binotto. “Het zal een lange reis worden, niet zonder moeilijkheden, vooral gezien de huidige financiële en regelgevende situatie, die een plotselinge verandering ondergaat en zal het nodig zijn dat deze uitdaging op een andere manier wordt aangepakt dan het recente verleden.”

BREAKING: Carlos Sainz joins Ferrari for 2021#F1 pic.twitter.com/eMy1PGOTce Formula 1(@ F1) link

Sainz zelf reageerde kort op Twitter. “Ik ben erg blij om aan te kondigen dat ik in 2021 voor Scuderia Ferrari zal racen. Ik kijk uit naar de toekomst.” Sainz moet eerst het ingekorte F1-seizoen nog afwerken met McLaren. “Dat wordt nog een belangrijk jaar, ik kijk ernaar uit.” Men hoopt het seizoen begin juli in Oostenrijk te starten.

Estoy muy contento de poder anunciar que correré para Scuderia Ferrari en 2021 y del futuro que me espera con el equipo.



Aún tengo por delante un año importante con McLaren Racing y tengo ganas de volver a competir con ellos esta temporada. pic.twitter.com/FLV2iximtn Carlos Sainz(@ Carlossainz55) link

Tweede viool?

De keuze voor Sainz lijkt logisch. Ferrari ziet hem als ideale kompaan van het nieuwe godenkind Charles Leclerc, die de komende jaren de absolute nummer één is bij de Scuderia. Sainz zal zich dus wellicht in eerste instantie moeten schikken in de rol van tweede viool. Een issue wordt dat niet. Sainz is al van jongsaf grote fan van de Italiaanse renstal. Dat die droom nu uitkomt is voor hem al wonderbaarlijk genoeg.

Al is de keuze van Ferrari voor Sainz ook sportief perfect te verantwoorden. De zoon van rallylegende Carlos Sainz deed het vorig seizoen uitstekend bij McLaren. Hij reed dertien keer in de punten met een derde plaats in Brazilië als hoogtepunt. In totaal vergaarde hij 96 WK-punten, goed voor een zesde plek in de eindafrekening. Samen met Lando Norris zette hij McLaren na een desastreus seizoen terug op de kaart. Ervoor was Sainz aan de slag bij Toro Rosso (2015-2017) en Renault (2017-2018).

Sainz wordt de derde Spanjaard in een F1-bolide van Ferrari. Alfonso de Portago reed bij de rode brigade tussen 1956 en 1957, Fernando Alonso tussen 2010 en 2014.

Ricciardo naar McLaren, terugkeer Alonso?

Daniel Ricciardo neemt de plek van Sainz bij McLaren in. Het contract van de 30-jarige Australiër liep af, twee jaar geleden stond Ricciardo al dicht bij de Britse renstal. Toen koos hij voor het ambitieuze project van Renault, maar het team kon de verwachtingen nooit inlossen. Renault-teambaas Cyril Abiteboul deed er de voorbije dagen alles aan om Ricciardo te overtuigen toch te blijven, tevergeefs.

Renault mag op zijn beurt op zoek naar een vervanger voor Ricciardo. Verschillende gespecialiseerde media stellen dat Fernando Alonso - die eind 2018 uit de F1 stapte - wel eens zijn terugkeer kan maken. Niet toevallig postte Renault gisteren een foto op Twitter met Alonso tijdens de Grand Prix van Frankrijk in 2014. De inmiddels 38-jarige coureur reageerde met een duivelse emoticon. Een teken aan de wand?

#WallpaperWednesday X 2004 📅



Fernando Alonso claims second place at the 2004 French GP.#RSspirit @alo_oficial pic.twitter.com/KfnlnOJoEu Renault F1 Team(@ RenaultF1Team) link