Sportief directeur F1: "Zullen er alles aan doen om Force India te redden" LPB

Bron: anp 0 Formule 1 De Formule 1 zal alles doen wat in zijn macht ligt om renstal Force India te handhaven voor de koningsklasse van de autosport. Dat zegt Ross Brawn, sportief directeur van de Formule 1.

Het voortbestaan van het raceteam is in gevaar vanwege schulden. Een rechter in Londen heeft Force India onder curatele gesteld.

"Ik hoop echt dat er in de komende dagen of weken een oplossing komt, en dat Force India wordt gered", zegt Brawn op de website van Autosport. "Het team is de afgelopen jaren een prachtig voorbeeld geweest van wat je kunt presteren met beperkte middelen. Ze hebben laten zien dat wat je doet en hoe je het doet, een stuk belangrijker is dan de grootte van het budget. We zullen er alles aan doen Force India te redden."

Force India heeft één van de kleinste budgetten in de Formule 1, maar wist desondanks de afgelopen twee seizoenen als vierde te eindigen in het kampioenschap voor constructeurs. (lees hieronder verder)

De Mexicaanse coureur Sergio Perez gaf de aanzet tot ingrijpen bij de renstal. Perez zei dat zijn actie om een bewindvoerder aan te stellen nodig was om een direct faillissement te voorkomen. "Ik heb dit gedaan met pijn in het hart, maar ik moest wel om directe sluiting van de fabriek op Silverstone te voorkomen. Als ik niet mijn geld had geclaimd, stonden er nu 400 mensen op straat.''

De financiële problemen komen niet uit de lucht vallen bij Force India. Grootaandeelhouder Vijay Mallya vecht momenteel tegen uitlevering aan India, waar hij wordt beschuldigd van fraude. Indiase bankiers eisen miljoenen van de zakenman.

Perez hoopt dat de curator in de komende tijd een nieuwe eigenaar weet te vinden voor de renstal. "Het was best zwaar mijn aandacht bij het racen te houden, ook omdat ik Vijay graag mag. Maar in het grote plaatje is dit ook beter voor hem."