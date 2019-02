Sirotkin aan de slag als reservepiloot bij Renault



27 februari 2019

De Rus Sergey Sirotkin is komend seizoen reservepiloot bij Renault, zo maakte de Franse F1-renstal woensdag bekend. Bij Renault zijn de F1-zitjes voorbehouden voor de Duitser Nico Hülkenberg en de Australiër Daniel Ricciardo. Sirotkin kent het huis goed, want in 2017 was hij er al reserverijder. Vorig seizoen maakte de 23-jarige Sirotkin de overstap naar het Britse Williams, maar na een teleurstellende twintigste en tevens laatste plaats in de WK-eindstand met amper één punt achter zijn naam werd zijn contract daar niet verlengd. Met SMP Racing komt Sirotkin ook nog uit in het WK endurance (WEC).