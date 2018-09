Sergio Pérez weer in beeld bij McLaren als vervanger Vandoorne Redactie

01 september 2018

17u30

Bron: Belga 0

De Mexicaanse F1-rijder Sergio Pérez keert mogelijk terug naar McLaren. Teambaas Zak Brown van de Britse renstal liet zich in de aanloop naar de Grote Prijs van Italië ontvallen dat Pérez tot de vier kandidaten behoort voor het tweede stoeltje voor volgend jaar en dus een concurrent is voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne. McLaren heeft de Spanjaard Carlos Sainz al vastgelegd als vervanger van Fernando Alonso, die na dit seizoen uit de Formule 1 stapt.

De 28-jarige Pérez reed in 2013 al bij McLaren, na twee goede jaren bij Sauber. Als vervanger van Lewis Hamilton, overgestapt naar Mercedes, kon de Mexicaan echter weinig indruk maken. Hij verhuisde na een jaar al weer naar Force India, waar hij zijn reputatie als snelle en betrouwbare coureur weer bevestigde.

"Er gebeurt van alles op de rijdersmarkt, je moet alle opties openhouden", zei Brown. "We hebben een lijst van vier coureurs en Sergio verdient het om daarop te staan." De andere kandidaten zijn de huidige McLaren-rijder Vandoorne, de talentvolle Lando Norris en naar verluidt Esteban Ocon, de Franse teamgenoot van Pérez bij Force India.

Alonso overweegt overstap naar IndyCar Series

Fernando Alonso overweegt om in de IndyCar Series te stappen. De 37-jarige Spanjaard, die na dit seizoen de Formule 1 verlaat, zal volgende week een IndyCar testen, zo kondigde Zak Brown ook aan. "Fernando zal woensdag een wagen van Andretti Autosport testen in het Barber Motorsports Park in Alabama", aldus Brown. "Zo kan hij eens zo'n IndyCar testen. Op basis van die test kan Fernando dan nadenken over wat hij volgend seizoen wil doen. De IndyCar Series spreekt hem alvast aan."

Nadat hij in juni de 24 uur van Le Mans won met Toyota en nadat hij de GP van Monaco in 2006 en 2007 op zijn naam schreef, kan de tweevoudige wereldkampioen Formule 1 bij winst in de Indianapolis 500 de Triple Crown van de autosport veroveren. Voorlopig slaagde enkel de Engelsman Graham Hill er in om het drieluik Le Mans-Indianapolis-Monaco te winnen.

Alonso nam in 2017 al eens deel aan de Indianapolis 500. Hij lag toen 27 van de 200 ronden aan de leiding, maar in de 179e ronde begaf zijn Honda-motor het. Zijn laatste zege in de Formule 1 dateert van 2013, toen hij de beste was in de GP van Spanje.