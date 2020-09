Sergio Pérez viel uit de lucht bij het nieuws dat hij Racing Point moet verlaten: “Dit is een knotsgek wereldje” Redactie

10 september 2020

22u35 0 Formule 1 De Mexicaanse Formule 1-coureur Sergio Pérez (30) heeft niet zelf gekozen voor een vertrek bij Racing Point. Hij werd zelfs compleet verrast met de mededeling dat hij zou worden vervangen door Sebastian Vettel. “Teameigenaar Lawrence Stroll belde me om te zeggen dat ze voor een andere koers kozen, enkele uren later ging het bericht over mijn vertrek al naar buiten. Daarvoor was mij niets verteld”, onthulde Pérez in aanloop naar de GP van Toscane.

Pérez, die al in zijn zevende jaar zit bij de renstal, dacht zelfs dat hij zeker was van zijn stoeltje bij Racing Point, omdat hij een contract tot 2022 had. “De geluiden die ik opving was dat het team graag wilde dat ik bleef. Er waren wel wat dingetjes in het contract, maar dat ze mij woensdag vertelden dat ze niet met me doorgingen, had ik absoluut niet verwacht.”

De Mexicaan was zo zeker van zijn zaak, dat hij aanbiedingen van andere teams afhield. “Ik had dus graag eerder meer duidelijkheid gekregen, want dan had ik kunnen werken aan een plan B. Dat heb ik nu niet. Maar goed, dit is ook hoe het werkt in de Formule 1. Het is een knotsgek wereldje.”

