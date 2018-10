Sergio Perez verlengt bij Force India, McLaren sluit deal met Coca-Cola XC

18 oktober 2018

17u48

Bron: Belga 0 Formule 1 Force India heeft bevestigd dat de Mexicaan Sergio Perez ook volgend jaar nog voor het F1-team zal rijden. Wie de ploegmakker van Perez zal worden, werd nog niet bekendgemaakt.

De Canadees Lance Stroll, momenteel nog aan de slag bij Williams, zou - onder meer dankzij de inkomsten via zijn steenrijke vader Lawrence - in poleposition liggen voor het tweede zitje. De Fransman Esteban Ocon lijkt zo op weg naar de uitgang.

De 28-jarige Perez maakte in 2011 zijn debuut in de F1 en vervoegde Force India in 2014. De Mexicaan behaalde in zijn carrière al acht podiumplaatsen: drie keer met Sauber (2de in Maleisië en Italië in 2012, 3de in Canada in 2012) en vijfmaal met Force India (3de in Bahrein in 2014, in Rusland in 2015, in Monaco en Europa in 2016 en in Azerbeidzjan in 2018).

Het team kende de voorbije maanden financiële problemen toen mede-eigenaar Vijay Mallya niet meer aan zijn verplichtingen kon voldoen.

Vrijdag starten de eerste vrije oefenritten voor de Grote Prijs Formule 1 van de Verenigde Staten, op het circuit van Austin.

McLaren sluit deal met Coca-Cola

McLaren heeft een deal gesloten met Coca-Cola tot het einde van het huidige Formule 1-seizoen. Het is voor het eerst dat het logo van de frisdrankenproducent op een F1-bolide te zien zal zijn.

Naast het logo van Coca-Cola zullen ook de merken Dasani Sparkling en SmartWater, eveneens van The Coca-Cola Company, op de twee McLaren-wagens staan tijdens de drie resterende grote Prijzen van het seizoen (VS, Brazilië en Abu Dhabi). Op de outfits van Stoffel Vandoorne, die na dit seizoen de Formule 1 voor de Formule E ruilt, en Fernando Alonso zullen de merken eveneens te zien zijn.

“Coca-Cola heeft een rijke geschiedenis inzake sponsoring. We zijn vereerd dat het bedrijf McLaren als partner heeft gekozen om de mogelijkheden in de Formule 1 te bekijken”, stelt Zak Brown, CEO van McLaren.

