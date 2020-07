Sergio Perez is snelste in eerste vrije oefensessie GP van Steiermark, Ferrari’s stellen teleur GVS

10 juli 2020

14u03 2 Formule 1 Sergio Perez (Racing Point) heeft de scherpste chrono neergezet in de eerste vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Steiermark, de tweede Formule 1-manche.

De Mexicaan lukte op de Red Bull Ring in Spielberg een rondje in 1:04.867. Daarmee was hij 96 duizendsten sneller dan de Nederlander Max Verstappen (Red Bull). De Mercedessen van de Fin Valtteri Bottas (1:05.089) en de Britse wereldkampioen Lewis Hamilton (1:05.120) waren goed voor de derde en vierde tijd. De Canadees Lance Stroll (Racing Point) vervolledigde de top vijf. Ferrari stelde teleur met Sebastian Vettel op de tiende plaats en Charles Leclerc op de twaalfde stek.

Deze namiddag (15u-16u30) staat de tweede oefensessie op het programma. Morgen volgen de derde oefensessie (12u-13u) en de kwalificaties (15u-16u). De Grote Prijs begint zondag om 15u10.

Het voorbije weekend ging het F1-seizoen van start met de Grote Prijs van Oostenrijk, eveneens in Spielberg. Bottas won, voor Leclerc en Lando Norris. Hamilton viel na een tijdstraf net naast het podium.

Uitslag

Sergio Pérez (Mex/Racing Point-Mercedes) 1:04.867 (32 ronden)

Max Verstappen (Ned/Red Bull-Honda) 1:04.963 (31)

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:05.089 (31)

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:05.120 (29)

Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes) 1:05.396 (36)

Alexander Albon (Tha/Red Bull-Honda) 1:05.483 (28)

Carlos Sainz Jr (Spa/McLaren-Renault) 1:05.602 (40)

Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri-Honda) 1:05.698 (27)

Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 1:05.769 (31)

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:05.770 (25)

Daniil Kvyat (Rus/AlphaTauri-Honda) 1:05.815 (28)

Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:05.837 (28)

Esteban Ocon (Fra/Renault) 1:05.874 (35)

Lando Norris (GBr/McLaren-Renault) 1:05.908 (25)

Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:06.441 (23)

Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:06.446 (31)

Jack Aitken (GBr/Williams-Mercedes) 1:06.768 (35)

Robert Kubica (Pol/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:06.797 (31)

Nicholas Latifi (Can/Williams-Mercedes) 1:09.598 (6)

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) geen chrono (3)

