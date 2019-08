Sebastian Vettel is snelste in eerste oefensessie voor GP van België MMP

30 augustus 2019

13u14

Bron: Belga 0 Formule 1 De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) heeft vanmiddag de snelste tijd neergezet in de eerste vrije sessie voor de Grote Prijs van België, de dertiende manche in het WK Formule 1.

De viervoudige wereldkampioen lukte op het circuit van Spa-Francorchamps een rondje in 1:44.574. Daarmee was hij 0.214 sneller dan zijn Monegaskische teamgenoot Charles Leclerc. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) klokte de derde chrono (op 0.933) voor zijn Thaise ploegmaat Alexander Albon (vierde op 1.010). Mercedes moest tevreden zijn met plaatsen vijf (Valtteri Bottas) en zes (Lewis Hamilton).

Vrijdagnamiddag (15u-16u30) staat de tweede oefenssie geprogrammeerd. Zaterdag volgen de derde (12u-13u) en de kwalificaties (15u-16u). De Grote Prijs begint zondag om 15u10.

Vorig jaar won Vettel voor de derde keer in Spa (na 2011 en 2013). Ook Hamilton was er al drie keer de beste (in 2010, 2015 en 2017). De Fin Kimi Räikkönen is bij de nog actieve rijders de recordhouder met vier zeges (in 2004, 2005, 2007 en 2009). Michael Schumacher is met zes overwinningen de absolute nummer 1 in Spa.