Sebastian Vettel is de snelste in laatste vrije oefenritten VS, Vandoorne klopt ploegmaat Alonso

20 oktober 2018

22u10

Bron: Belga 0 Formule 1 De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) heeft de snelste tijd neergezet in de derde en tevens laatste vrije oefensessie voor de Grote Prijs Formule 1 van de Verenigde Staten, dat is de op drie na laatste GP van het seizoen.

Op het Circuit of the Americas in Austin (Texas) was de viervoudige wereldkampioen sneller dan zijn Finse ploegmakker Kimi Räikkönen en de Brit Lewis Hamilton (Mercedes), die op een zucht van een vijfde wereldtitel staat. Als Hamilton morgen de GP wint en Vettel eindigt niet op de tweede plaats, is de wereldtitel een feit. Concreet moet de Brit acht punten meer halen dan zijn Duitse concurrent. Stoffel Vandoorne kwam in zijn McLaren-Renault niet verder dan de op twee na traagste tijd, maar deed wel beter dan zijn Spaanse ploegmakker Fernando Alonso, die de traagste tijd liet noteren.

De kwalificaties worden straks nog gereden. Op de startgrid van morgen moet Vettel nog drie plaatsen achteruit met een gridstraf. De piloot van Ferrari werd bestraft omdat hij in de eerste vrije training te weinig snelheid minderde toen de rode vlag werd getoond.

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:33.797 (20 ronden)

Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:33.843 (21)

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:33.870 (23)

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:34.556 (21)

Max Verstappen (Ned/Red Bull-TAG Heuer) 1:34.703 (21)

Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer) 1:34.910 (20)

Charles Leclerc (Mon/Sauber-Ferrari) 1:35.365 (21)

Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes) 1:35.411 (21)

Carlos Sainz Jr (Spa/Renault) 1:35.450 (21)

Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:35.468 (19)

Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes) 1:35.562 (22)

Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda) 1:35.713 (27)

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:35.770 (19)

Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:35.882 (19)

Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1:36.000 (21)

Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes) 1:36.188 (21)

Sergey Sirotkin (Rus/Williams-Mercedes) 1:36.193 (20)

Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren-Renault) 1:36.302 (23)

Brendon Hartley (NZe/Toro Rosso-Honda) 1:36.330 (26)

Fernando Alonso (Spa/McLaren-Renault) 1:36.332 (20)