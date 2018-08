Schrikwekkende beelden: 360-graden camera registreert hoe bolide van Alonso in GP van België over Leclerc heen vliegt MDB

27 augustus 2018

Met de schrik kwam Charles Leclerc gisteren vrij. Al in de eerste bocht van het circuit van Spa Francorchamps ging het flink mis wanneer Hulkenberg te laat in de remmen ging. De wagen van Fernando Alonso caprioleerde daardoor over Charles Leclerc. Op de twitterpagina van de Formule 1 werden er van die crash vandaag beelden vrijgegeven die 360 graden kunnen draaien. Zo is het goed te zien hoe de bolide van Alonso over Leclerc heen vliegt. Een niet alledaags beeld. Leclerc mag overigens de halo bedanken, de hoofdbescherming die vanaf dit seizoen verplicht is, want de Monegask kwam haast ongeschonden uit het incident. Net als Fernando Alonso trouwens.