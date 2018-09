Sauber, Toro Rosso of... exit? F1-zitje vastkrijgen voor 2019 wordt geen sinecure voor Vandoorne Jo Bossuyt

04 september 2018

06u40 0 Formule 1 Het is nu officieel: Stoffel Vandoorne (26) rijdt in 2019 niet voor McLaren. Onze landgenoot wordt vervangen door Lando Norris, beschermeling van CEO Zak Brown. Wat nu? Het management van de West-Vlaming werkt al maanden aan een stek voor 2019. Maar zowat overal liggen de kaarten moeilijk. Zowel bij Sauber als Toro Rosso, op dit moment de enige uitwegen.

Het zat er al lang aan te komen. McLaren en Stoffel Vandoorne, het was een afgesloten verhaal. Dat vijf jaar geleden nochtans heel mooi begon. Toenmalig McLaren-baas Ron Dennis werd door ex-coureur Alexander Wurz getipt over een groot, nieuw talent. Een jonge Belg die toen in de Formule Renault 2.0 reed. Zowat iedereen die de carrière van de West-Vlaming volgde, wist: uit het juiste hout gesneden voor de absolute top. Vandoorne werd prompt opgenomen in het jeugdprogramma van McLaren, pakte ondertussen met groot vertoon de titel in GP2 - nu 'Formule 2' - en promoveerde in 2017 naar de Formule 1. Helaas voor hem op een verkeerd moment.

