Sainz dankt McLaren voor medewerking bij overstap naar Ferrari YP

23 mei 2020

14u19

Bron: Belga 0 Formule 1 Op 14 mei raakte bekend dat de Spanjaard Carlos Sainz Jr., die dit seizoen nog voor McLaren rijdt, vanaf 2021 de Duitse viervoudige wereldkampioen Sebastian Vettel opvolgt bij Ferrari. De 25-jarige Sainz sprak ruim een week later nogmaals zijn dank uit aan McLaren, dat een overstap niet in de weg stond.

"Rijders hebben enorm strikte contracten maar toen ik zag dat Ferrari interesse in mij toonde, ging ik meteen naar Zak (Brown, CEO bij McLaren, red.)", zegt de Spanjaard. "Hij stond de gesprekken met Ferrari toe. Wanneer ik mijn bazen bij McLaren liet weten dat ik een akkoord had, feliciteerden ze me dadelijk. Ze zeiden me dat ik het verdiende en dat ze zeker waren dat ik het goed zal doen.”

Sainz zette zijn handtekening onder een contract voor 2021 en 2022. De Spanjaard, zoon van rallylegende Carlos Sainz, reed in zijn carrière al 102 Grote Prijzen. Vorig jaar werd Sainz, eerder aan het stuur bij Toro Rosso en Renault, zesde in de eindstand. In Brazilië eindigde hij voor het eerst op het podium (3e).

Op dezelfde dag kondigde McLaren de komst van Daniel Ricciardo aan, ter vervanging van Carlos Sainz Jr. De Australiër komt over van Renault. Vanwege de coronacrisis kon er dit seizoen nog geen enkele Grote Prijs worden afgewerkt. Men hoopt nu op een start begin juli in Oostenrijk.