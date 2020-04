Ross Brawn: Formule 1-seizoen zou met wedstrijd zonder publiek van start kunnen gaan

09 april 2020

00u56 0 Formule 1 Het Formule 1-seizoen, waarvan de eerste negen grand prix al uitgesteld of afgelast werden wegen het coronavirus, zou met een wedstrijd zonder publiek van start kunnen gaan. Dat verklaarde sportief directeur Ross Brawn woensdag.

Brawn hoopt nog op een kampioenschap met achttien of negentien grand prix. Om daar aan te komen zou de eerste grote prijs in juli gereden moeten kunnen worden. “Wij zijn er voorstander van om te starten met een grote prijs in Europa. En dat zou mogelijk achter gesloten deuren gebeuren”, vertelde Brawn. “We kunnen perfect voor een afgesloten omgeving zorgen. De teams kunnen met een chartervliegtuig de reis maken. We pikken ze op het vliegveld op en testen iedereen op het virus, voor ze ze met anderen op het circuit in contact komen. Op die manier loopt niemand risico.”

“Een Formule 1-race zonder toeschouwers is ver van ideaal, maar het is beter dan helemaal geen race. We mogen ook niet vergeten dat miljoenen mensen de wedstrijd thuis op televisie volgen. Veel F1-fans zijn nu geïsoleerd en wij kunnen voor wat afleiding zorgen. Voor hen zou het een lichtpunt zijn in deze moeilijke tijden.”

“We kijken uit naar waar en wanneer we een eerste wedstrijd kunnen organiseren, maar ook de continuïteit moet verzekerd zijn. Het heeft geen zin om één wedstrijd te rijden en de boel dan weer een tijdje stil te leggen.”

Voor een geldig kampioenschap moeten er minstens acht grand prix gereden worden. “Dat kan nog altijd als we in oktober starten. Als we dan nog niet kunnen racen, is er dus geen kampioenschap. Al bestuderen we ook nog altijd de mogelijkheid om het seizoen tot januari 2021 te verlengen.”

“Dubbele raceweekends zijn zeker ook een mogelijkheid. Als we daar mee doorgaan, wordt bijvoorbeeld China wellicht een dubbele grand prix. Met de tijd die we nodig hebben om daar te komen en weer weg te gaan naar het volgende evenement, kunnen we er maar beter een tweedaagse van maken.”