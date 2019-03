Rosberg toetst gewezen F1-partners af: “Schrik toen ik hoorde dat Schumacher m’n ploegmaat werd. Hamilton was tenminste geen alien” GVS

Heel wat Formule 1-kenners plaatsen Lewis Hamilton stilaan op gelijke hoogte met Michael Schumacher. Twee meesters in hun vak pur sang, maar volgens Nico Rosberg, die ploegmaat was van beiden, danken ze hun succes aan een verschillende benadering. "Lewis doet alles op instinct, terwijl 'Schumi' het meer moest hebben van zijn werkethiek."

Komend weekend barst de Formule 1 weer in alle hevigheid los. Huidig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat in z’n Mercedes op zoek naar een zesde wereldtitel. Slaagt hij in die opzet, komt hij op één eenheid van Michael Schumacher. Rijst de vraag stilaan of de Britse snelheidsduivel op gelijke hoogte mag geplaatst worden met de Duitse legende. Volgens Jacques Villeneuve heeft Hamilton ‘Schumi’ al lang de loef afgestoken, voor Nigel Mansell is het dan weer een kwestie van tijd vooraleer beide heren zij aan zij uit een denkbeeldige krachtmeting zullen komen. Voor de volledigheid: Schumacher klokte af op 91 zeges uit 306 races, Hamilton zit aan 73 overwinningen uit 229 F1-manches. Ofwel: 29,7 procent versus 33,0 procent.

Eén man kan de waardeverhouding als geen ander maken: Nico Rosberg. In 2010 mocht hij Schumacher verwelkomen als teamgenoot bij Mercedes, terwijl hij ook vier jaar de collega was van Hamilton bij diezelfde renstal. Na een spraakmakend duel tussen beide snelheidsduivels scheurde Rosberg in 2016 naar z’n enige WK-titel.

“Lewis heeft wat meer natuurlijk talent dan Michael”, vertelt de coureur op pensioen bij het Duitse Auto Motor und Sport. “Hij is één van de meest getalenteerde piloten die onze sport ooit heeft gekend. Puur op z’n natuurlijk instinct en z'n gave maakt hij het verschil. Qua werkethiek was Schumacher dan weer buiten categorie. Dat maakte hem ook een completere coureur dan Hamilton is. Zo wist hij bijvoorbeeld precies hoe hij zijn technici moest motiveren om voor hem door het vuur te gaan.”

Alien

Toen de 25-jarige Rosberg negen jaar geleden de grote meester als ploegmakker kreeg, was het dan ook even schrikken. “Ik kreeg schrik toen ik dat nieuws hoorde. Ik stelde me de vraag of ik ooit met hem zou kunnen wedijveren. Schumi is een vechter, hij stond iedere dag op met de intentie om mij te verslaan. Toen ik doorheen de jaren eindelijk de maat van hem kon nemen, vertrok hij en kwam Hamilton in de plaats. Dat was een opluchting voor mij, want ik kende hem nog van in de karting. Zijn benadering stond dichter bij die van mij. Hij was tenminste geen alien voor mij.”