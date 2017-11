Robert Kubica wil bij Williams zitje van Massa innemen en gaat banden testen Redactie

13u17

Bron: Belga 0 ap Robert Kubica. Formule 1 Robert Kubica kruipt volgende week in een Williamsbolide om op het circuit van Abu Dhabi banden van Pirelli te testen. De 32-jarige Pool hoopt in 2018 terug te keren in de F1 en bij Williams het zitje van Felipe Massa in te nemen.

Kubica reed al F1 tussen 2006 en 2010 voor Sauber en Renault. Begin 2011 raakte hij bij een crash in een rally ernstig gewond aan de hand en de arm. Pas na een maandenlange revalidatie kon de Pool weer achter het stuur van een racewagen kruipen, maar in de F1 was geen plaats meer voor hem.

Dit jaar voerde Kubica al F1-testen uit voor Renault en Williams. Volgende week krijgt hij een nieuwe kans tijdens een tweedaagse in Abu Dhabi, waar zondag de slotmanche van het WK wordt gereden.

Naast Kubica zal ook Sergey Sirotkin op het Yas Marinacircuit testen voor Williams, net als Lance Stroll. Die laatste behoudt zijn zitje bij Williams. Teamgenoot Felipe Massa zet na dit seizoen een punt achter zijn F1-carrière.

Photo News Felipe Massa nam op 12 november afscheid van het Braziliaanse publiek in Sao Paulo na afloop van de GP van Brazilië.