Robert Kubica rijdt in 2020 niet meer voor Williams LPB

19 september 2019

15u13

Bron: Belga 0 Formule 1 De wegen van Robert Kubica en F1-team Williams scheiden op het einde van het seizoen. Dat maakte de 34-jarige Pool vandaag bekend.

"Na afloop van het seizoen ga ik niet verder bij Williams", bevestigde Kubica. "Ik wil iedereen binnen het team bedanken voor de laatste twee jaar en de hulp die ze mij hebben geboden om mijn comeback in de F1 mogelijk te maken. Ik heb genoten van mijn tijd bij Williams, maar nu is het moment gekomen voor het volgende hoofdstuk in mijn carrière.”

Wat die toekomst inhoudt, is niet bekend. Kubica maakte vorig seizoen als testrijder bij Williams zijn comeback in de Formule 1 nadat hij in 2011 levensgevaarlijk gewond was geraakt bij een rally-ongeval. Hoewel de motoriek van zijn rechterarm niet optimaal is, versierde hij voor dit seizoen een zitje als vaste rijder naast de Brit George Russell. Maar een succes werd 2019 tot dusver niet voor het team. Alleen Kubica slaagde er een keer in een WK-punt te veroveren, dankzij een tiende plaats in de GP van Duitsland.

Dit weekend vindt met de Grote Prijs van Singapore de vijftiende WK-manche plaats.