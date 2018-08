Ricciardo verrast vriend en vijand en vertrekt na dit seizoen bij Red Bull Tim Engelen

03 augustus 2018

13u31

Bron: AD en ANP 0 Formule 1 Een daverende verrassing in de Formule 1. Waar vrijwel iedereen zeker wist dat Daniel Ricciardo ging bijtekenen bij Red Bull Racing, verlaat de teamgenoot van de Nederlander Max Verstappen de renstal. Hoewel Renault het nog niet heeft bevestigd, wijst alles erop dat Ricciardo overstapt naar de Franse fabrikant.

"We respecteren de keuze van Daniel en we wensen hem alle succes", vertelt teambaas Christian Horner. "We willen hem bedanken voor de toewijding, zeven overwinningen en 29 podiumplaatsen. We zullen nu kijken naar de opties voor volgend seizoen voordat we beslissen wie er naast Max een plekje bij Red Bull krijgt. Er zijn nog negen races te gaan en zijn volledig gefocust op deze Grands Prix."

Vervanging

Bij Renault zou hij teamgenoot van Nico Hülkenberg worden en het zitje overnemen van Carlos Sainz. De Spanjaard wordt door Renault gehuurd van Red Bull en het zou dus kunnen dat hij komend seizoen weer de teamgenoot wordt van Verstappen. De twee waren al collega's bij Toro Rosso in het jaar dat Verstappen zijn debuut in de Formule 1 maakte. Sainz wordt echter ook genoemd als vervanger van Stoffel Vandoorne bij McLaren.

Een andere kandidaat voor de vrijgekomen plek bij Red Bull is Pierre Gasly. De jongeling maakt dit seizoen indruk bij Toro Rosso en het is geen geheim dat Red Bull gecharmeerd is van de Fransman.