Ricciardo verpest missie van Verstappen en pakt pole in Mexico - Hamilton klokt op jacht naar titel derde chrono, Vandoorne start als 15de

27 oktober 2018

21u00

Daniel Ricciardo heeft de pole gegrepen in de GP van Mexico, de 19de manche van het Formule 1-seizoen. De Australiër was op de Autodromo Hermanos Rodriguez in een regie van Red Bull sneller dan zijn ploegmaat Max Verstappen. Lewis Hamilton klokte op jacht naar zijn vijfde titel de derde tijd. Stoffel Vandoorne (McLaren) vertrekt vanop een vijftiende plek.

Het hoeft niet te verbazen dat Stoffel Vandoorne met zijn McLaren de eerste kwalificatieronde niet overleefde. Met een tijd van 1:16.966 klokte onze landgenoot de zeventiende tijd. Door gridstraffen van Grosjean en Gasly start hij echter vanop de vijftiende plek. Zijn ploegmaat Fernando Alonso overleefde Q1 wél, hij vertrekt morgen vanop de twaalfde positie.

Fernando finishes in P14, making it through to Q2. 🏁 Stoffel finishes his qualifying session in P17. #MexicoGP pic.twitter.com/xMVgBHzEwz McLaren(@ McLarenF1) link

Dan naar die andere vraag, wie vertrekt morgen vanop de poleposition? De debatten werden in Q3 meteen geopend door een baanrecord van Vettel. Lang kon de Duitser er echter niet van genieten, want Verstappen dook er met een fenomenale tijd van 1:14.785 nog onder.

Tot Ricciardo aan zet was. Hij zette in extremis de tijd nóg scherper: 1:14.759. Verstappen werd tweede en baalde als een stekker dat zijn Red Bull-ploegmaat hem de pole nog afsnoepte. De 21-jarige Nederlander zou immers de jongste polepakker in de geschiedenis van de Formule 1 zijn geweest. Hamilton zette in laatste instantie nog de derde tijd neer.

BREAKING: @danielricciardo pips team mate @Max33Verstappen to pole for Sunday’s #MexicoGP! #F1 pic.twitter.com/ryPdlGTJM1 Formula 1(@ F1) link

Hamilton heeft morgen genoeg aan een zevende plek om de champagne te ontkurken. Als Vettel - die als vierde start - morgen niet triomfeert, is de Brit ongeacht zijn eigen resultaat voor een vijfde keer wereldkampioen.

Startgrid

1. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer)

2. Max Verstappen (Ned/Red Bull-TAG Heuer)

3. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes)

4. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari)

5. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

6. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari)

7. Nico Hülkenberg (Dui/Renault)

8. Carlos Sainz Jr (Spa/Renault)

9. Charles Leclerc (Mon/Sauber-Ferrari)

10. Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari)

11. Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes)

12. Fernando Alonso (Spa/McLaren-Renault)

13. Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes)

14. Brendon Hartley (NZe/Toro Rosso-Honda)

15. Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren-Renault)

16. Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari)

17. Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes)

18. Sergey Sirotkin (Rus/Williams-Mercedes)

19. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) *

20. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda) *

*gridstraffen

Verstappen snelste in derde vrije oefensessie

Verstappen zette eerder op de dag de snelste chrono in de derde vrije oefensessie neer. De Nederlander klokte 1:16.284, en hield zo Hamilton achter zich, die 1:16.538 liet optekenen. Vettel vervolledigde in een tijd van 1:16.566 het podium. Vandoorne moest dan weer tevreden zijn met een veertiende plek (1:18.445). Verstappen tekende gisteren in de eerste twee sessies ook al voor de scherpste chrono’s. Hij won vorig jaar.