Revolutie in F1 op komst? FIA en Ferrari gaan samen op zoek naar jonge vrouwelijke racers DMM

11 juni 2020

13u44

Bron: Belga 0 F1 De Internationale Automobielfederatie (FIA) en Formule 1-team Ferrari gaan samenwerken om vrouwen in de toekomst te helpen professionele racers, en mogelijk Formule 1-piloten, te worden.

De FIA rekruteert meisjes tussen 12 en 16 voor haar programma ‘FIA Girls on Track - Rising Stars’. Tot dusver werden twintig meisjes uit vijf continenten geselecteerd. De meisjes zullen in oktober tegen elkaar racen op het Paul Ricard-circuit in het Franse Le Castellet.

De beste twaalf gaan later in oktober en november op trainingskamp. Vier van hen zullen vervolgens een week op oefenkamp gaan bij Ferrari, dat het beste meisje een kans aanbiedt als Formule 4-piloot in 2021, en mogelijk 2022. Tussen 2021 en 2023 engageren FIA en Ferrari zich om opnieuw een aantal meisjes het programma te laten afwerken. Tot nog toe kwam geen enkele vrouwelijke racer in actie in de Formule 1.