Renault sjoemelde met remsysteem: Ricciardo en Hülkenberg geschrapt uit uitslag GP van Japan LPB

24 oktober 2019

07u28

Bron: anp 0

Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg zijn uit de uitslag van de Grote Prijs van Japan geschrapt. Beide F1-piloten rijden voor Renault. De Internationale Automobielfederatie (FIA) strafte de Franse renstal wegens het gebruik van een illegaal onderdeel in het remsysteem tijdens de race op 13 oktober. Renault zou gebruik gemaakt hebben van een geautomatiseerde rembalans. Hierdoor wordt het proces dat coureurs normaliter zelf moeten uitvoeren - de rembalans op het stuur veranderen - al door het team geautomatiseerd. Na rijp beraad besliste de FIA dat de geautomatiseerde rembalans in strijd is met de F1-reglementering.

Ricciardo eindigde in Japan op de zesde plaats, ploegmaat Hülkenberg finishte als tiende. Het team van Racing Point had een protest ingediend bij de FIA over het gesjoemel van Renault, dat de verdiende WK-punten in Japan nu moet inleveren vanwege de diskwalificatie van zijn twee rijders.