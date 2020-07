Renault gokt met vrijwel zekere comeback Fernando Alonso: ambiance in de Formule 1 gegarandeerd JB

07 augustus 2020

07u15 7 Formule 1 Teambaas Cyril Abiteboul zou in Oostenrijk tegen zijn oudste mecaniciens gezegd hebben dat ze ooit al gewerkt hebben met de coureur die volgend jaar Daniel Ricciardo (naar McLaren) vervangt. Kortom: als er in de laatste rechte lijn van de onderhandelingen niets verkeerd is gelopen, dan kondigt Renault vandaag aan dat Fernando Alonso volgend seizoen het Franse team aanvoert.

Officieel niet, natuurlijk, dat ‘aanvoeren’. Renault zal wel beweren dat de jonge en talentrijke Esteban Ocon precies dezelfde behandeling als Alonso mag verwachten, als de deal gisteravond rond is geraakt. Maar wie de Spanjaard kent, weet beter - toch, Stoffel Vandoorne? Geen coureur die zo genadeloos doeltreffend is op het politieke schaakbord als Fernando. Zeker weten dat hij het laken volgend jaar helemaal naar zich toetrekt.

Ook los daarvan zou de keuze van Renault best opmerkelijk zijn. Alonso is ondertussen 38 jaar, en dus over zijn hoogtepunt heen. En hij zal best ook wat geld kosten, in deze crisistijden. Rest de vraag wat hij zelf nog ambieert: de kans is klein dat Renault volgend seizoen met een topmachine kan uitpakken. De auto’s voor 2021 zijn immers die van dit seizoen (besparen in coronatijden...) en de Franse bolide is niet meteen een speer. Ambiance gegarandeerd, dus: Alonso die in de buik van het peloton moet rijden, terwijl hij op een ronde wordt gereden door Mercedessen en Red Bulls, dat is altijd een kanker in het team - toch, McLaren?

Anderzijds: hij had weinig keuze. Bij Red Bull zijn ze intelligent, idem voor teambaas Toto Wolff van Mercedes. En bij Ferrari zijn ze ervaringsdeskundige. Restte dus Renault. Waar Alonso al... twee keer reed, van 2003 tot en met 2006 met twee wereldtitels in de mand, en daarna nog eens in 2008 toen hij bij McLaren na slaande ruzie was buitengegooid...

