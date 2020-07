Renault dient opnieuw klacht in tegen Racing Point: “Is het toegelaten om bepaalde onderdelen en geometrische data van andere teams te kopiëren?” Redactie

19 juli 2020

20u03

Bron: Belga 0 Formule 1 Formule-1 team Renault heeft zoals verwacht opnieuw protest ingediend tegen de beide wagens van concurrent Racing Point, na de Het Franse team diende vorige week zondag na de GP van Steiermark ook al dezelfde klacht in tegen Racing Point. Het beschuldigt het team ervan dat het haar bolide niet zelf heeft ontworpen. Formule-1 team Renault heeft zoals verwacht opnieuw protest ingediend tegen de beide wagens van concurrent Racing Point, na de GP van Hongarije

De Racing Point-bolide kreeg eerder al de bijnaam ‘Roze Mercedes’ omdat die zoveel gelijkenissen vertoont met de wagen die vorig seizoen naar de wereldtitel reed. Racing Point erkende dat het de Mercedes van 2019 heeft gekopieerd, maar dit gebeurde volgens de renstal in overeenstemming met de geldende regels. Die stellen namelijk dat teams bepaalde wagenonderdelen, bijvoorbeeld die onderdelen die betrekking hebben tot de aerodynamica, zelf moeten ontwerpen.

Na de GP van Steiermark hebben stewards verschillende onderdelen van de Racing Point-bolide in beslag genomen. Mercedes werd gevraagd dezelfde stukken over te maken van hun wagen van vorig jaar, om zo de claim van Renault te onderzoeken. Het is nog niet duidelijk wanneer de hoorzitting zal plaatsvinden.

Renault wil naar eigen zeggen vooral klaarheid voor de toekomst. “Is het toegelaten om bepaalde onderdelen en geometrische data van andere teams te kopiëren, of niet? Wij denken namelijk niet dat dit een goed idee is voor de toekomst van de Formule 1", aldus Renault-directeur Marcin Budkowski. De teamleider van Racing Point liet op de Hungaroring weten dat zijn team nog drie weken tijd heeft om het nodige bewijsmateriaal te verzamelen om haar onschuld te staven.

