Renault als door een wesp gestoken na verwijten Verstappen en Red Bull: "We willen geen zaken meer met ze doen" Redactie

30 juli 2018

16u12

Bron: AD.nl 3 Formule 1 Max Verstappen en Red Bull-teambaas Christian Horner haalden gisteren fel uit naar Renault nadat de Nederlander al na een paar rondes uitviel met opnieuw een motorprobleem. Renault-teambaas Cyril Abiteboul haalt de schouders op na de verwijten.

"Onze bazen zijn al in 2015 gestopt met het lezen van de reacties van Christian Horner", vertelt de Fransman aan Motorsport. "Het is heel duidelijk dat we geen samenwerking met ze willen. Het is heel duidelijk dat het klaar is. Ze krijgen een motorleverancier die heel veel geld wil betalen om mee te mogen doen. En ik wens ze daar veel succes mee."



Abiteboul verklaarde ook dat het defecte onderdeel in de Renault-motor, de MGU-K waarin de kinetische energie opgeslagen wordt, al eerder vervangen had kunnen worden. "We hebben sinds Monaco al een nieuwe MGU-K, maar Red Bull rijdt daar niet mee. Ze willen het aantal onderdelen besparen. Met de nieuwe MGU-K zijn de temperaturen veel beter onder controle. Wij hebben er nog geen problemen mee gehad." Het aantal MGU-K onderdelen dat een team per seizoen mag gebruiken is echter beperkt. Het inwisselen zou een gridstraf betekenen, waardoor Red Bull ervoor koos om de gridstraffen te incasseren als zoveel mogelijk onderdelen vervangen kunnen worden.



Verstappen noemde de situatie tijdens de Grand Prix van Hongarije 'een schijtzooi'. "Het is belachelijk. Christian Horner verwoordde het al: je betaalt zoveel miljoen voor een a-product, maar het is... Ik ga het niet eens noemen, maar het slaat nergens op", zei Verstappen bij Ziggo Sport. "We weten van wie het is. Het is niet de schuld van team. Het is enorm zuur."