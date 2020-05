Regering bevestigt: Formule 1-seizoen kan in juli beginnen in Oostenrijk XC

30 mei 2020

15u02

Bron: Belga 1 Formule 1 Het Formule 1-seizoen kan met twee wedstrijden op 5 en 12 juli op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg eindelijk van start gaan. De Oostenrijkse minister van Volksgezondheid bevestigde dat de lokale organisatie voldoet aan de vereiste veiligheidsvoorschriften.

“De organisatoren hebben een volledig en professioneel plan uitgewerkt om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan”, luidt het. Het plan voorziet onder meer dat de rijders zich moeten laten testen voor ze naar Oostenrijk komen. Er zullen maximum 2.000 mensen op en rond het circuit worden toegelaten. De teams zullen ook in afzonderlijke hotels verblijven. De wedstrijden moeten daarnaast plaatsvinden achter gesloten deuren.

Vanwege de coronacrisis werden de tien eerste grand prixs van het seizoen allemaal uitgesteld of geannuleerd. Het seizoen had eigenlijk op 15 maart in het Australische Melbourne moeten beginnen.

Na de dubbele manche in Oostenrijk staat op 19 juli de GP van Hongarije in Boedapest op het programma. Vervolgens gaat het richting Silverstone voor twee Britse GP’s op 2 en 9 augustus. Spanje is op 16 augustus aan de beurt en op 30 augustus strijden Lewis Hamilton en co op het circuit van Spa-Francorchamps. Een week later trekt de F1-karavaan naar Italië. Het einde van het seizoen is in december in Abu Dhabi voorzien. De F1-top hoopt nog vijftien wedstrijden te kunnen organiseren.

