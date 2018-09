Red Bulls aan de macht in Singapore, Gasly daagt Stoffel Vandoorne (alwéér laatste) uit LPB

14 september 2018

12u12 3 Formule 1 Eerste vrije oefenritten in Singapore vandaag, met de Red Bulls in sessie 1 aan de macht. Daniel Ricciardo klokte met 1:39.711 de snelste tijd, de Australiër was twee tienden sneller dan ploegmaat Max Verstappen. De Ferrari's van Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen bezetten plaats drie en vier.

Néén, Stoffel Vandoorne kan ook op het stratencircuit van Marina Bay de negatieve spiraal tot nader order niet ombuigen. De ellende duurt in Singapore gewoon voort. Twintigste en alwéér allerlaatste, amper elf ronden op de teller en een hydraulisch probleem aan de wagen. Op deze wijze wordt het voor Vandoorne echt aftellen naar het einde van een rampzalig seizoen. Ruim 2,5 seconden bedroeg het verschil met ploegmaat Fernando Alonso, een eeuwigheid in de Formule 1. "Zijn die twee MCL33-bolides wel compleet hetzelfde?", vroegen enkele twitteraars zich af. De vraag stelde zich andermaal, niet alleen op sociale media. Soit, het kan enkel maar beter gaan in de tweede oefensessie, die om 14u30 op het programma staat. (lees hieronder verder)

The chequered flag is waved and FP1 draws to a close with Fernando finishing P14, Stoffel P20. #SingaporeGP 🇸🇬🏁 pic.twitter.com/RAI7wpEySk McLaren(@ McLarenF1) link

FP1 CLASSIFICATION: P5 for @HulkHulkenberg - a good start to his 150th GP weekend 👏 #SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/EAxPucOIoD Formula 1(@ F1) link

Dat het er in het keiharde F1-wereldje onder de rijders ook jolig aan toe kan gaan, bewijst intussen Pierre Gasly. De Franse coureur van Toro Rosso, die volgend seizoen aan de slag gaat bij Red Bull, deelde gisteren tijdens een handtekeningsessie een prikje uit aan Stoffel Vandoorne. Gasly bedacht de West-Vlaming op een foto met baard en Salvador Dali-snor. Een geintje dat een digitaal vervolg kreeg. Niet veel later stuurde de 22-jarige Fransman volgend bericht de wereld in: "Bij 5.000 retweets doet hij het!" Een aantal dat enkele uren later al werd bereikt. Niettemin: het lijkt weinig waarschijnlijk dat Vandoorne de uitdaging zal aannemen.

5000 RT and he does it! 😂😂😂@svandoorne pic.twitter.com/wyG2S6IZ44 Pierre Gasly 🇫🇷(@ PierreGASLY) link

Signing session time! ✍️



Wait... @PierreGASLY, that’s not how you’re meant to do it 🤦‍♂️ pic.twitter.com/xBNeW57kST Toro Rosso(@ ToroRosso) link