Red Bull voert bij Pierre Gasly snelste bandenwissel ooit uit in GP van Groot-Brittannië

15 juli 2019

De monteurs van Red Bull hebben zondag sneller dan ooit de banden gewisseld tijdens de Grote Prijs van Groot-Brittannië op circuit Silverstone. De snelste pitstop ter wereld was voor de Fransman Pierre Gasly. In 1 seconde en 91 honderdsten waren zijn vier banden gewisseld. Dat was één honderdste sneller dan het vorige "wereldrecord", dat de monteurs van Red Bull deelden met die van Williams.

Red Bull wisselde in 2013 tijdens de Grote Prijs van de Verenigde Staten de banden van de Australiër Mark Webber in 1.92, Williams evenaarde die tijd in 2016 in Azerbeidzjan tijdens de Grote Prijs van Europa bij een bandenwissel voor de Braziliaan Felipe Massa.

Ook Gasly's teamgenoot Max Verstappen maakt op Silverstone een razendsnelle pitstop: 1.96. De Formule 1 houdt een kampioenschap bij van de pitstops, gesponsord door pakketbezorger DHL. In dat klassement leidt de renstal van Gasly en Verstappen met 266 punten, voor Williams (188 punten) en Ferrari (179 punten).