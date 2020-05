Red Bull-teambaas Horner kondigt draconische maatregelen aan voor GP van Oostenrijk Redactie

04 mei 2020

12u18 0 Formule 1 De Formule 1-wereld hoopt het seizoen na tien uitgestelde of definitief afgelaste races op 5 juli eindelijk te kunnen starten met de Grote Prijs van Oostenrijk, maar dan zullen er wel draconische maatregelen van kracht zijn om verspreiding van het coronavirus te vermijden, zo bekende Red Bull-teambaas Christian Horner aan het magazine Autosport.

In Spielberg, op het circuit dat eigendom is van Red Bull-baas en miljardair Dietrich Mateschitz, zullen in ieder geval geen toeschouwers toegelaten worden. "Er zal heel wat aan screening en testen gedaan moeten worden, maar als we daarmee het seizoen eindelijk kunnen starten, moet het maar gebeuren. Nadien kan het als een voorbeeld dienen voor de overige GP's", aldus Horner.

"Per team zullen er minder dan tachtig personen toegelaten zijn en die moeten allemaal in hetzelfde hotel kunnen verblijven, samen reizen. Interactie tussen teams kan echt niet. Het zal dus helemaal anders worden dan de traditionele GP zoals we die allemaal kennen. We moeten de piloten en de organisatoren immers beschermen.”

De coronacrisis gooit het F1-seizoen helemaal overhoop. In totaal werden de eerste tien GP's van het seizoen geannuleerd (Australië, Monaco en Frankrijk) of naar onbepaalde datum uitgesteld (Bahrein, China, Vietnam, Nederland, Spanje, Azerbeidzjan, Canada). Een Grote Prijs van België dit seizoen op het circuit van Spa-Francorchamps behoort wel nog tot de mogelijkheden, al zal er ook daar mogelijk met de datum moeten worden geschoven. Tot 31 augustus zijn massa-evenementen in ons land immers verboden. De GP van België stond een dag eerder op de kalender.

